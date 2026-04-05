Drama u obitelji Trump! Melania napravila potez koji je podigao prašinu, sve zbog sina

Melania Trump (55 ) navodno nije dopustila Barronovoj starijoj polubraći i polusestrama – Donu Jr.-u, Ericu i Ivanki, koje predsjednik (79) ima s pokojnom Ivanom Trump, te Tiffany, koju ima s Marlom Maples, da prisustvuju privatnoj proslavi njegova 20. rođendana. Pouzdani izvor je otkrio zašto je navodno do toga došlo.

Iako zabrana dolaska na rođendan djeluje kao namjeran potez, izvor je rekao Robu Shuteru da taj potez ne bi trebao čuditi obitelj, jer nisu posebno bliski te vjerojatno ne bi ni došli niti bi to željeli, prenosi Yahoo News.

- Nisu bliski – uopće. Ovo nije bio previd. Namjerno nisu pozvani - rekao je izvor za Shuterov Naughty But Nice Substack.

- Barron nije odrastao s njima na isti način. Ne postoji prava povezanost - dodaje.

- Melania je glavna i htjela je da ovo bude o Barronu, a ne o Donaldu Trumpu i ne o njegovoj drugoj djeci - dodao je izvor, prije nego što je detaljnije opisao proslavu.

- Bila je to mala, kontrolirana, privatna proslava. Neki ljudi jednostavno nisu bili uključeni - dodao je izvor.

Podsjetimo, Melania je ranije ove godine, govoreći za Fox News s Marijom Bartiromo dok je promovirala svoj dokumentarac, rekla da je "stalno tu" za Barrona, koji je tada imao 19 godina i studirao na NYU-u.

- Morate biti tu za dijete stalno, pogotovo kada vas treba, osobito u toj dobi u kojoj je Barron - rekla je Melania.

- On je nevjerojatan mladić, jako smo ponosni na njega. Druga godina na Stern School of Business i obožava to - dodala je.

- Toliko priča o njemu kao da ima 5 godina - napisala je jedna osoba tada na X-u, dok je druga pitala: "Je li on toliko bespomoćan da mu treba stalni nadzor s 19?"

- Zadnje što većina 19-godišnjaka želi je da im majka stalno bude za petama - napisao je treći, dok je četvrti dodao: "Postoji li infantiliziranija obitelj od Trumpovih? Apsolutno bizarno."