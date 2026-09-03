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MINISTAR ZDRAVSTVA

DRAMA U SAD-u Kennedy Jr. zatražio da se obrišu dva smrtna slučaja od ospica!

Piše HINA,
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DRAMA U SAD-u Kennedy Jr. zatražio da se obrišu dva smrtna slučaja od ospica!
Foto: Evelyn Hockstein
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Kennedyjev zahtjev uslijedio je nakon što su djelatnici Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) već utvrdili da su smrtni slučajevi povezani s ospicama, rekao je Reutersu dužnosnik Pennsylvanije

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. zatražio je od nove ravnateljice javno-zdravstvene agencije da s popisa oboljelih od ospica ukloni dva smrtna slučaja u Pennsylvaniji, nakon što je dovodio u pitanje je li ta bolest pridonijela smrtnom ishodu, otkrila su tri izvora upoznata sa situacijom.

Kennedyjev zahtjev uslijedio je nakon što su djelatnici Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) već utvrdili da su smrtni slučajevi povezani s ospicama, rekao je Reutersu dužnosnik Pennsylvanije. 

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Erica Schwartz, nedavno imenovana ravnateljica CDC-a, usprkos tom provela je Kennedyjevu direktivu bez prigovora, navela su tri izvora koja su govorila pod uvjetom anonimnosti.

Taj je potez uslijedio nakon žustre internetske rasprave Kennedyja, dugogodišnjeg negatora znanstvenih istraživanja o cjepivima, i Josha Shapira, demokratskog guvernera Pennsylvanije. 

Oni su se međusobno optužili za politizaciju epidemije u Pennsylvaniji, najnovijoj saveznoj državi koja se bori s povratkom ospica.

Podaci CDC-a i pojedinih saveznih država pokazuju da stope procijepljenosti padaju. Medicinske organizacije kao glavni razlog navode sve veću suzdržanost stanovništva prema cjepivima.

Samo u Pennsylvaniji ove je godine zabilježeno 540 slučajeva ospica.

Georges Benjamin, izvršni direktor Američkog udruženja za javno zdravstvo i bivši ministar zdravstva Marylanda, rekao je da je „nečuveno” da CDC javno izražava sumnju u zaključke zdravstvenih odjela saveznih država i lokalnih vlasti.

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„Ministar se nije imao pravo miješati u uobičajeni postupak, rekao je Benjamin, dodajući da Kennedy ima agendu protivljenja cjepivu, pa je u tu svrhu koristio i ovaj slučaj. 

Kennedy godinama zagovara ideju da su cjepiva opasnija od bolesti koje sprečavaju, unatoč desetljećima suprotnih znanstvenih dokaza.

Kombinirano cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole pruža 97-postotnu zaštitu od infekcije, piše Reuters. 

Kao ministar zdravstva Kennedy je pokušao umanjiti značaj rastućeg broja slučajeva ospica u SAD-u, trenutačno na najvišoj razini u više od tri desetljeća. 

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