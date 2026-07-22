DRAMA U SLOVENIJI Srušila se jedrilica, pilot završio u bolnici

Prava drama odvijala se danas poslijepodne na aerodromu Lesce u Sloveniji, gdje se jedrilica tijekom polijetanja na visini od oko 50 metara iznenada počela nekontrolirano ponašati. Iskusni pilot (57) uspio je otkačiti letjelicu od vučnog motornog zrakoplova i pokušao prisilno sletjeti, no u nesreći je ozlijeđen. Kako je priopćila Policijska uprava Kranj, do nesreće je došlo tijekom uzlijetanja jedrilice koju je vukao motorni zrakoplov. Na visini od približno 50 metara jedrilica je postala neupravljiva, zbog čega je pilot donio odluku o hitnom slijetanju, prenosi 24ur.com

Prilikom prisilnog slijetanja jedrilica je oštećena, a pilot je zadobio tjelesne ozljede te je helikopterom prevezen u ljubljanski Klinički centar. Vučni zrakoplov sigurno je sletio, a službene informacije o težini ozljeda zasad nisu objavljene. Prema riječima očevidaca, pilot je nakon nesreće bio pri svijesti. Navode i da je letjelica najprije udarila krilom o tlo, što je ublažilo silinu udara u pilotsku kabinu.

Predsjednik lokalnog aerokluba rekao je da poznaje pilota te da je riječ o vrlo iskusnom letaču. Istaknuo je i da jedrilica nije bila u vlasništvu kluba te da pilot nije njihov član.

Dodao je kako su ovakve nesreće vrlo rijetke, a vremenski uvjeti u trenutku nesreće bili su pogodni za letenje. U zraku se tada nalazilo oko 600 pilota jedrilica, a nitko od njih nije prijavio veće poteškoće tijekom leta.

Budući da je riječ o zrakoplovnoj nesreći, okolnosti događaja istražit će nadležni zrakoplovni inspektor. O nesreći su obaviješteni i državno odvjetništvo te istražni sudac, koji će utvrditi što je dovelo do gubitka kontrole nad letjelicom.