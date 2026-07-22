Obavijesti

News

Komentari 1
HOROR

DRAMA U SLOVENIJI Srušila se jedrilica, pilot završio u bolnici

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
DRAMA U SLOVENIJI Srušila se jedrilica, pilot završio u bolnici
Foto: Screenshot/Alpski letački center Lesce
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prilikom prisilnog slijetanja jedrilica je oštećena, a pilot je zadobio tjelesne ozljede te je prevezen u ljubljanski Klinički centar

Prava drama odvijala se danas poslijepodne na aerodromu Lesce u Sloveniji, gdje se jedrilica tijekom polijetanja na visini od oko 50 metara iznenada počela nekontrolirano ponašati. Iskusni pilot (57) uspio je otkačiti letjelicu od vučnog motornog zrakoplova i pokušao prisilno sletjeti, no u nesreći je ozlijeđen. Kako je priopćila Policijska uprava Kranj, do nesreće je došlo tijekom uzlijetanja jedrilice koju je vukao motorni zrakoplov. Na visini od približno 50 metara jedrilica je postala neupravljiva, zbog čega je pilot donio odluku o hitnom slijetanju, prenosi 24ur.com

Prilikom prisilnog slijetanja jedrilica je oštećena, a pilot je zadobio tjelesne ozljede te je helikopterom prevezen u ljubljanski Klinički centar. Vučni zrakoplov sigurno je sletio, a službene informacije o težini ozljeda zasad nisu objavljene. Prema riječima očevidaca, pilot je nakon nesreće bio pri svijesti. Navode i da je letjelica najprije udarila krilom o tlo, što je ublažilo silinu udara u pilotsku kabinu.

nakon pola sata Masovna tučnjava u avionu: Pilot okrenuo avion i hitno se vratio na aerodrom na Tenerife
Masovna tučnjava u avionu: Pilot okrenuo avion i hitno se vratio na aerodrom na Tenerife

Predsjednik lokalnog aerokluba rekao je da poznaje pilota te da je riječ o vrlo iskusnom letaču. Istaknuo je i da jedrilica nije bila u vlasništvu kluba te da pilot nije njihov član.

Dodao je kako su ovakve nesreće vrlo rijetke, a vremenski uvjeti u trenutku nesreće bili su pogodni za letenje. U zraku se tada nalazilo oko 600 pilota jedrilica, a nitko od njih nije prijavio veće poteškoće tijekom leta.

Budući da je riječ o zrakoplovnoj nesreći, okolnosti događaja istražit će nadležni zrakoplovni inspektor. O nesreći su obaviješteni i državno odvjetništvo te istražni sudac, koji će utvrditi što je dovelo do gubitka kontrole nad letjelicom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ključni Pavlekov suradnik se predomislio i priznao kako je dijelio novac: 'Teretio je i druge'
ŠIRI SE ISTRAGA

Ključni Pavlekov suradnik se predomislio i priznao kako je dijelio novac: 'Teretio je i druge'

Kako je Raos bio glavni tajnik koji je potpisivao s Vedranom Pavlekom fiktivne fakture kojima se izvlačio novac, a zatim i sudjelovao u podjeli izvučene gotovine, istražitelji su dobili nove dokaze za proširenje istrage
ŠOKANTNO Ovo su poruke s farme užasa u Slavoniji: 'Platim 500 kuna, što ima u štali?'
KREĆE IM SUĐENJE

ŠOKANTNO Ovo su poruke s farme užasa u Slavoniji: 'Platim 500 kuna, što ima u štali?'

Svi okrivljenici u ovom predmetu izašli iz istražnog zatvora, jer nije bilo više preduvjeta da ih zadrži u pritvoru. Uskoro kreće suđenje...
'Zarađivao sam ogromne sume, dao premalo pažnje kršćanskom načinu života... I to ima cijenu'
ZADNJA MIHALIĆEVA OBJAVA

'Zarađivao sam ogromne sume, dao premalo pažnje kršćanskom načinu života... I to ima cijenu'

"Ako sav novac, svi auti i svi noćni izlasci služe samo da oko sebe okupljaš prazne ljude, onda nisi dobio ništa – već si izgubio", napisao je posljednjoj objavi Mihalić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026