DRAMA U SPLITU Našao ga nakon 15 godina i pitao: 'Zašto si me istuka kad san ima 18'

Društvenim se mrežama u srijedu proširila snimka na kojoj muškarac u kratkim sivim hlačama i crvenoj majici urla na vozača crnog Audija te ga u jednom trenutku, stežući šake, povišenim tonom pita: "Zašto si me istuka kad san ima 18 godina? Zašto si me udrija u portunu?".

Nakon toga ga je opsovao i uzeo mu mobitel pa ga pitao: Oš me ubosti, aj, aj dođi...". piše Slobodna Dalmacija. Ponavlja opet: "Aj dođi, oš se tuć...", a onda ga očito vozač pita da mu vrati mobitel jer ovaj odgovara: "Kad mi vratiš moje pare... dužan si mi mobitel i moje pare, zajeba si me na osobnu iskaznicu...". Nakon toga se muškarac u crvenoj majici udaljava od automobila, a vozač zatvara vrata automobila i ubacuje u rikverc.

Incident je prijavljen policiji koja je poduzela sve mjere kako bi utvrdila što se dogodilo i tko je agresivni napadač. Za sada je utvrđeno da muškarac u crvenoj majici ima 32 godine, dok je vozač Audija godinu dana stariji.