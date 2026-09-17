Muškarac je doživio ozbiljnu ozljedu trbuha kada ga je napao jelen u nacionalnom parku Abruzzo, a hitna pomoć ga je prevezla helikopterom u bolnicu u L'Aquili.
Drama u susjedstvu! Htio se slikati s jelenom, a on ga napao. Čovjek završio u bolnici
Muškarac se približio jelenu kako bi s njim snimio selfie u nacionalnom park u Italiji, no životinja ga je napala te je zbog ozljede trbuha prevezen u bolnicu, javlja u četvrtak talijanska novinska agencija ANSA. Incident se dogodio u četvrtak ujutro u naselju Villetta Barrea unutar nacionalnog parka Abruzzo, Lazio i Molise, gdje je 57-godišnjaku pružena hitna pomoć te je helikopterom premješten u bolnicu u L'Aquili, gdje mu je dijagnosticirana ozljeda trbuha.
Događaj je ponovo skrenuo pozornost na rizike povezane s približavanjem divljim životinjama, a naročito u području gdje prisutnost jelena privlači lokalno stanovništvo i turiste.
Prije svega nekoliko tjedana, dva slična incidenta su se dogodila u obližnjem gradu Scanno.
U tim slučajevima, jelen je napao dvojicu muškaraca koji su prišli životinjama kako bi ih nahranili, pogladili ili fotografirali.
Obojica su bačena na tlo, no nisu ozlijeđeni.
Lokalne vlasti u Scannu su potom uvele propis o pravilima ponašanja, odnosno zabrani prilaska divljim životinjama.
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