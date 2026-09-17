Drama u susjedstvu! Htio se slikati s jelenom, a on ga napao. Čovjek završio u bolnici

Muškarac se približio jelenu kako bi s njim snimio selfie u nacionalnom park u Italiji, no životinja ga je napala te je zbog ozljede trbuha prevezen u bolnicu, javlja u četvrtak talijanska novinska agencija ANSA. Incident se dogodio u četvrtak ujutro u naselju Villetta Barrea unutar nacionalnog parka Abruzzo, Lazio i Molise, gdje je 57-godišnjaku pružena hitna pomoć te je helikopterom premješten u bolnicu u L'Aquili, gdje mu je dijagnosticirana ozljeda trbuha.

Događaj je ponovo skrenuo pozornost na rizike povezane s približavanjem divljim životinjama, a naročito u području gdje prisutnost jelena privlači lokalno stanovništvo i turiste.

Prije svega nekoliko tjedana, dva slična incidenta su se dogodila u obližnjem gradu Scanno.

U tim slučajevima, jelen je napao dvojicu muškaraca koji su prišli životinjama kako bi ih nahranili, pogladili ili fotografirali.

Obojica su bačena na tlo, no nisu ozlijeđeni.

Lokalne vlasti u Scannu su potom uvele propis o pravilima ponašanja, odnosno zabrani prilaska divljim životinjama.