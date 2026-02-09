Drama u Topolovcu: Muškarac izbo ženu o obiteljskoj kući

U mjestu Topolovac na sisačkom području oko 4.30 sati u jednoj obiteljskoj kući došlo je do pokušaja ubojstva u kojem je 70-godišnji muškarac nožem napao 62-godišnju ženu.

Kako je izvijestila Policijska uprava sisačko-moslavačka, muškarac je ženi zadao više ubodno-reznih rana. Nakon napada, ozlijeđena je hitno prevezena u Opću bolnicu u Sisku, gdje su liječnici utvrdili da je riječ o lakšim tjelesnim ozljedama.

Napadač je odmah nakon događaja stavljen pod policijski nadzor, a kriminalističko istraživanje je brzo provedeno. Po njegovu završetku, 70-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.