UHIĆEN JE

Drama u Topolovcu: Muškarac izbo ženu o obiteljskoj kući

Drama u Topolovcu: Muškarac izbo ženu o obiteljskoj kući
70-godišnjak u ranim jutarnjim satima izbo 62-godišnjakinju, policija ga odmah privela

U mjestu Topolovac na sisačkom području oko 4.30 sati u jednoj obiteljskoj kući došlo je do pokušaja ubojstva u kojem je 70-godišnji muškarac nožem napao 62-godišnju ženu.

Kako je izvijestila Policijska uprava sisačko-moslavačka, muškarac je ženi zadao više ubodno-reznih rana. Nakon napada, ozlijeđena je hitno prevezena u Opću bolnicu u Sisku, gdje su liječnici utvrdili da je riječ o lakšim tjelesnim ozljedama.

Napadač je odmah nakon događaja stavljen pod policijski nadzor, a kriminalističko istraživanje je brzo provedeno. Po njegovu završetku, 70-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

