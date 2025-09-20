Drama u Zagorju: Par se izgubio u šumi, pronašli ih ozlijeđene. Kilometar ih nosili na rukama

Krapinska policija u četvrtak oko 10 sati zaprimila je dojavu Hrvata (70) kako je sa suprugom (70) u šumi na području Donjeg Maclja, a da su se razdvojili, izgubili i ozlijedili, piše krapinsko-zagorska policija.

Prema dojavi, žena se na strmom i teško prohodnom šumskom putu poskliznula i otklizala niz padinu od oko 30 metara. Pala je u jarak kroz koji prolazi potok i teško se ozlijedila. Ostala je nepomično ležati, a kada ju je suprug pokušao pronaći, i sam se poskliznuo i ozlijedio.

Policija je započela s potragom te su u 10:55 na nepristupačnom dijelu šume pronašli ženu. Bila je pothlađena i tresla se, a do dolaska hitne pomoći policajka ju je ogrnula prslukom.

U blizini su pronašli i muškarca, kojeg je policija sigurno spustila. Signal je na terenu bio slab, a policajac se morao spustiti iz šume kako bi uopće mogao pozvati hitnu pomoć. Medicinska pomoć ozlijeđenom paru stigla je u 11:20 sati. Djelatnici hitne pomoći ženu su iznijeli na nosilima do vozila na udaljenosti od oko 800 metara, dok su muškarca prenijeli na rukama.

Zahvaljujući brzoj i požrtvovnoj reakciji krapinske policije, spriječili su moguće teže posljedice ove nezgode.