Obavijesti

News

Komentari 4
BRZA REAKCIJA POLICIJE

Drama u Zagorju: Par se izgubio u šumi, pronašli ih ozlijeđene. Kilometar ih nosili na rukama

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Zagorju: Par se izgubio u šumi, pronašli ih ozlijeđene. Kilometar ih nosili na rukama
Foto: Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Signal je na terenu bio slab, a policajac se morao spustiti iz šume kako bi uopće mogao pozvati hitnu pomoć

Krapinska policija u četvrtak oko 10 sati zaprimila je dojavu Hrvata (70) kako je sa suprugom (70) u šumi na području Donjeg Maclja, a da su se razdvojili, izgubili i ozlijedili, piše krapinsko-zagorska policija.

POTVRDILA JE POLICIJA Tragedija u Slavonskom Brodu: Pao s ljestava i na mjestu umro
Tragedija u Slavonskom Brodu: Pao s ljestava i na mjestu umro

Prema dojavi, žena se na strmom i teško prohodnom šumskom putu poskliznula i otklizala niz padinu od oko 30 metara. Pala je u jarak kroz koji prolazi potok i teško se ozlijedila. Ostala je nepomično ležati, a kada ju je suprug pokušao pronaći, i sam se poskliznuo i ozlijedio.

Policija je započela s potragom te su u 10:55 na nepristupačnom dijelu šume pronašli ženu. Bila je pothlađena i tresla se, a do dolaska hitne pomoći policajka ju je ogrnula prslukom.

OBJAVILA PU ZAGREBAČKA Policajac osobnim autom skrivio prometnu nesreću u Vrbovcu
Policajac osobnim autom skrivio prometnu nesreću u Vrbovcu

U blizini su pronašli i muškarca, kojeg je policija sigurno spustila. Signal je na terenu bio slab, a policajac se morao spustiti iz šume kako bi uopće mogao pozvati hitnu pomoć. Medicinska pomoć ozlijeđenom paru stigla je u 11:20 sati. Djelatnici hitne pomoći ženu su iznijeli na nosilima do vozila na udaljenosti od oko 800 metara, dok su muškarca prenijeli na rukama.

Zahvaljujući brzoj i požrtvovnoj reakciji krapinske policije, spriječili su moguće teže posljedice ove nezgode.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Teror u Dubravi: Policija identificirala šestero napadača, roditelji su najavili prosvjed
DVOJE ZAVRŠILO U DOMU

Teror u Dubravi: Policija identificirala šestero napadača, roditelji su najavili prosvjed

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna
Šef Vojske Srbije radosno priča o novim raketama koje pokrivaju skoro cijelu Hrvatsku!
PRIJETNJA IZ SRBIJE

Šef Vojske Srbije radosno priča o novim raketama koje pokrivaju skoro cijelu Hrvatsku!

NOVI EXPRESS Hrvatska, kao članica NATO-a, ne može zanemariti činjenicu da se u neposrednom susjedstvu stacionira sustav čiji domet zahvaća duboko unutar njenog teritorija
FOTO Vučić pozvao građane na vojnu paradu, pa im zabranio prilaz?! Seagal s Anom Brnabić
PARADA U BEOGRADU

FOTO Vučić pozvao građane na vojnu paradu, pa im zabranio prilaz?! Seagal s Anom Brnabić

Vojni mimohod pod nazivom "Snaga jedinstva", u zemlji koja nije nikako jedinstvena, održava se danas u Beogradu povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Na ulici je oko 10.000 sudionika, oko 2500 komada vojne tehnike, publika može vidjeti borbene avione, helikoptere, tenkove, dronove... Ali i Stevena Segala! Glumca su fotografirali u društvu predsjednice srpske Skupštine, bivše premijerke, Ane Brnabić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025