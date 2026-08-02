Nad osumnjičenim je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja
Drama u zagrebačkoj Dubravi: Odjekivali pucnjevi ispred vikendice, priveli čovjeka
Prava drama odvijala se u subotu poslijepodne u zagrebačkoj Dubravi, gdje je zasad nepoznata osoba ispalila nekoliko hitaca ispred jedne vikendice. Kako je izvijestila zagrebačka policija, do pucnjave je došlo oko 15 sati u Ulici Prevende. Srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen.
Nakon dojave na mjesto događaja odmah su izašli policijski službenici koji su pokrenuli potragu za počiniteljem.
Policija je potvrdila da je jedan čovjek uhićen i privedena u službene prostorije te da se dovodi u vezu s pucnjavom. Nad osumnjičenim je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.
Za sada nije poznato što je prethodilo pucnjavi ni koji je bio motiv incidenta.
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