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ISTRAGA U TIJEKU

Drama u zagrebačkoj Dubravi: Odjekivali pucnjevi ispred vikendice, priveli čovjeka

Piše Ivan Jukić,
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Drama u zagrebačkoj Dubravi: Odjekivali pucnjevi ispred vikendice, priveli čovjeka
Foto: Sanjin Strukic
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Nad osumnjičenim je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja

Prava drama odvijala se u subotu poslijepodne u zagrebačkoj Dubravi, gdje je zasad nepoznata osoba ispalila nekoliko hitaca ispred jedne vikendice. Kako je izvijestila zagrebačka policija, do pucnjave je došlo oko 15 sati u Ulici Prevende. Srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen.

Nakon dojave na mjesto događaja odmah su izašli policijski službenici koji su pokrenuli potragu za počiniteljem.

Policija je potvrdila da je jedan čovjek uhićen i privedena u službene prostorije te da se dovodi u vezu s pucnjavom. Nad osumnjičenim je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.

Za sada nije poznato što je prethodilo pucnjavi ni koji je bio motiv incidenta.

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