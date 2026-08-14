DRAMA U ZAGREBU Dvojac napao zaštitare s koferom novca, čuli su se i pucnjevi

Zagrebačka policije objavila je kako je danas oko 12:30 u Novom Zagrebu, na Aveniji Većeslava Holjevca u trgovačkom centru Supernova u Buzinu došlo do razbojništva.

- Dvojica nepoznatih počinitelja uz prijetnju vatrenog oružja počinili su razbojništvo nad dvojicom zaštitara te su otuđili kofer koji se koristi za prijenos novca - objasnili su iz policije.

Dodaju da su tijekom događaja zaštitari upotrijebili vatreno oružje.

- Nema ozlijeđenih osoba - zaključili su iz policije.