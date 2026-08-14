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DRAMA U ZAGREBU Dvojac napao zaštitare s koferom novca, čuli su se i pucnjevi

Piše Luka Safundžić,
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DRAMA U ZAGREBU Dvojac napao zaštitare s koferom novca, čuli su se i pucnjevi
Foto: 24sata
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Iz policije su rekli kako u događaju nema ozlijeđenih osoba...

Zagrebačka policije objavila je kako je danas oko 12:30 u Novom Zagrebu, na Aveniji Većeslava Holjevca u trgovačkom centru Supernova u Buzinu došlo do razbojništva. 

- Dvojica nepoznatih počinitelja uz prijetnju vatrenog oružja počinili su razbojništvo nad dvojicom zaštitara te su otuđili kofer koji se koristi za prijenos novca - objasnili su iz policije. 

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Dodaju da su tijekom događaja zaštitari upotrijebili vatreno oružje. 

- Nema ozlijeđenih osoba - zaključili su iz policije.

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