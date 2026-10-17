Drama u Zagrebu: Klečao pred busom pa napao policajca: 'Pošpricao ga je suzavcem!'

Zakasnio je na bus, pa krenuo lupati po staklu vozaču. Došla je i policija. Muškarac je onda suzavcem pošpricao policajca, rekla nam je čitateljica koja nam je poslala snimke incidenta na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru.

Foto: Čitatelj 24sata

Građani i vozač autobusa vodom su pokušali pomoći ozlijeđenom policajcu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Klečao je pred busom. Odjednom je počeo bježat od policajca. Onda je počela dernjava. Stigla su četiri policijska auta - rekao nam je drugi svjedok incidentu.