Muškarac je zakasnio na autobus na Autobusnom kolovoru i lupao po autobusu. Nakon toga je pošpricao policajca suzavcem
NEVJEROJATNO
Drama u Zagrebu: Klečao pred busom pa napao policajca: 'Pošpricao ga je suzavcem!'
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Zakasnio je na bus, pa krenuo lupati po staklu vozaču. Došla je i policija. Muškarac je onda suzavcem pošpricao policajca, rekla nam je čitateljica koja nam je poslala snimke incidenta na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru.
Građani i vozač autobusa vodom su pokušali pomoći ozlijeđenom policajcu.
- Klečao je pred busom. Odjednom je počeo bježat od policajca. Onda je počela dernjava. Stigla su četiri policijska auta - rekao nam je drugi svjedok incidentu.
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