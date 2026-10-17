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NEVJEROJATNO

Drama u Zagrebu: Klečao pred busom pa napao policajca: 'Pošpricao ga je suzavcem!'

Piše Veronika Miloševski,
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Drama u Zagrebu: Klečao pred busom pa napao policajca: 'Pošpricao ga je suzavcem!'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Muškarac je zakasnio na autobus na Autobusnom kolovoru i lupao po autobusu. Nakon toga je pošpricao policajca suzavcem

Zakasnio je na bus, pa krenuo lupati po staklu vozaču. Došla je i policija. Muškarac je onda suzavcem pošpricao policajca, rekla nam je čitateljica koja nam je poslala snimke incidenta na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru.

Foto: Čitatelj 24sata

Građani i vozač autobusa vodom su pokušali pomoći ozlijeđenom policajcu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Klečao je pred busom. Odjednom je počeo bježat od policajca. Onda je počela dernjava. Stigla su četiri policijska auta - rekao nam je drugi svjedok incidentu.

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Komentari 9
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