Obavijesti

News

Komentari 4
SVAĐA I POTJERA

Drama u Zagrebu: Maloljetnik mu prešao autom preko noge, lovili ga. Policija ih sve uhitila

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Zagrebu: Maloljetnik mu prešao autom preko noge, lovili ga. Policija ih sve uhitila
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

U jednom trenutku maloljetnik je pokrenuo automobil i prešao muškarcu preko stopala, a zatim pobjegao. Dvojica su ga pokušala sustići, no na kraju ih je policija sve privela

Maloljetnik koji je u četvrtak popodne vozio Renault 24-godišnjakinje sukobio se s dvojicom muškaraca i izazvao pravu jurnjavu po gradu, izvijestila je policija. Sve je počelo u Ulici Dragutina Golika kada se 31-godišnjak, koji je došao Fordom sa svojim 28-godišnjim poznanikom, posvađao s maloljetnikom.

U jednom trenutku maloljetnik je pokrenuo automobil i prešao muškarcu preko stopala, a zatim pobjegao. Dvojica su ga pokušala sustići. U Zagorskoj ulici 28-godišnjak je izišao iz vozila da ga zaustavi, no maloljetnik je ponovno krenuo automobilom i udario ga u nogu, nastavivši vožnju Selskom i Zvoningradskom ulicom.

Policija je na kraju zaustavila Renault i privela sve sudionike događaja. Obojica muškaraca zadobila su lakše ozljede, a protiv maloljetnika se provodi istraga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda je iznad koljena', kazao nam je čitatelj
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...
FOTO Pljusak stvarao kaos u Zagrebu, auti 'plovili'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...
OBILNA KIŠA I POPLAVE

FOTO Pljusak stvarao kaos u Zagrebu, auti 'plovili'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...

Veliki pljusak koji se poslije podne spustio na Zagreb izazvao je ogromne probleme na zapadu grada. Podvožnjak između Gajnica i Podsuseda naglo se ispunio vodom i jedan je automobil ostao zarobljen...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025