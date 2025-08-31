Drama u Zagrebu: Maloljetnik mu prešao autom preko noge, lovili ga. Policija ih sve uhitila

Maloljetnik koji je u četvrtak popodne vozio Renault 24-godišnjakinje sukobio se s dvojicom muškaraca i izazvao pravu jurnjavu po gradu, izvijestila je policija. Sve je počelo u Ulici Dragutina Golika kada se 31-godišnjak, koji je došao Fordom sa svojim 28-godišnjim poznanikom, posvađao s maloljetnikom.

U jednom trenutku maloljetnik je pokrenuo automobil i prešao muškarcu preko stopala, a zatim pobjegao. Dvojica su ga pokušala sustići. U Zagorskoj ulici 28-godišnjak je izišao iz vozila da ga zaustavi, no maloljetnik je ponovno krenuo automobilom i udario ga u nogu, nastavivši vožnju Selskom i Zvoningradskom ulicom.

Policija je na kraju zaustavila Renault i privela sve sudionike događaja. Obojica muškaraca zadobila su lakše ozljede, a protiv maloljetnika se provodi istraga.