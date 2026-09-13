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POSLUŠAJTE SNIMKU

Drama usred požara na Braču: Vatrogasci ostali okruženi, izvukli se u posljednji trenutak

Piše 24sata,
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Drama usred požara na Braču: Vatrogasci ostali okruženi, izvukli se u posljednji trenutak
Foto: Facebook
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Vatrogasci su se usred borbe s požarom našli okruženi vatrom, s tek tonom vode i bez sigurnog izlaza. Dramatična snimka pokazuje trenutke u kojima se vatrena fronta približava cisternama, no ekipa se na kraju uspjela izvući

Dramatične scene stižu s Brača, gdje su se vatrogasci tijekom noći našli praktički okruženi vatrom. Snimka nastala usred intervencije pokazuje koliko je situacija u jednom trenutku bila opasna – požar im se približavao, izlaz je bio blokiran, a na raspolaganju su imali tek ograničenu količinu vode.

- Ekipa, evo moram ovo poslat nakon ova dva dana. Ostali smo u okruženu, jeb... ga. Imamo tonu vode. Dolazi na nas, vidite ča dolazi, ne možemo vanka. Iza nas su druge cisterne i sad ćemo s s ovom tonom pokušat obranit i to je to. U pič.. materinu... - uzviknuo je jedan od vatrogasaca - govori vatrogasac na snimci objavljenoj na Facebook stranici Vatrogasci - 193.

Na snimci se vidi kako se vatrena fronta približava vozilima, dok vatrogasci pokušavaju zadržati požar i zaštititi cisterne koje su ostale iza njih.

Snimka je izazvala brojne reakcije građana koji su vatrogascima slali poruke podrške i molili da ne riskiraju živote.

"Bože, pomozi", "Neka vas dragi Bog čuva" i "Život je najvažniji", samo su neke od poruka koje su se pojavile ispod objave.

Najvažnija vijest stigla je nešto kasnije. Vatrogasci su se uspjeli izvući iz opasnog okruženja. Na Facebook stranici objavljeno je kratko: "Uspili smo izać".

Požar na Braču gasio se u vrlo teškim uvjetima, a vjetar je dodatno otežavao posao vatrogascima i ubrzavao širenje vatre.

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