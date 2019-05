Šok zbog - plastičnog pištolja: Policajci upali u zagrebački bus

Na Instagramu je nedavno objavljena snimka na kojoj se vidi kako je policija u autobusu na liniji 268 Zagreb - Velika Gorica izvodi muškarca iz autobusa i to nakon što su, kako je vidljivo na snimci, kod njega navodno pronašli pištolj.

Zagrebačka policija potvrdila nam je da se incident odigrao u busu u ponedjeljak oko 15.40 sati na Aveniji Većeslava Holjevca. Kako navode, intervenciju su tražili građani koji su primijetili muškarca (39) kojem viri iz odjeće nešto što izgleda kao pištolj. Policija je utvrdila da je to bio plastični pištolj (dječja igračka), a muškarac je bio vidno alkoholiziran.

Nakon što su ga izveli iz autobusa izmjerili su mu preko 3 promila alkohola u krvi, te su ga odveli u policijske prostorije na trežnjenje. Dobio je prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira.

Ukleta linija 268: Ubojstvo na Uskrs 2017.

Ovo je samo još jedan u nizu incidenata na liniji 268, na kojoj je zabilježeno čak i - ubojstvo.

Na Uskrs 2017. godine Džemal Paloš (62) je na autobusnom stajalištu u zagrebačkoj Oreškovićevoj ulici usmrtio Antu Škembera (29) i za to je nepravomoćno osuđen na tri i pol godine zatvora.

Paloš je Škembera napao 16. travnja 2017. godine nakon što je Škember ušao u ZET-ov autobus 268 na liniji između zagrebačkog Glavnog kolodvora i Velike Gorice, a da nije platio kartu. Kako ga vozač autobusa nije želio pustiti, nastala je prepirka između njih u koju se potom umiješao Paloš.

Paloš je na suđenju govorio da je Škember nasrnuo na njega te da ga je čak udario šakom u bradu.

- Podignuo sam ruke kako bih se branio, on me i dalje udarao i tada je u meni proradio instinkt ratnika te sam uzeo nož skakavac koji sam dobio još u vojsci 1990. godine. Izvadio sam ga samo kako bi se taj momak uplašio i pustio me na miru, uopće nisam mahao njime nego sam ga samo držao u ruci. U jednom trenutku mi se sve zamračilo i uopće ne znam kako se Ante Škember napiknuo na nož. Nakon što sam došao sebi, on je otišao prema stražnjem djelu autobusa, a na odjeći mu uopće nisam vidio krv niti da je ozlijeđen. Da jesam, pozvao bih hitnu - govorio je Paloš na sudu.

Iako ga je Škember vrijeđao i napadao, sud je zaključio da je Paloš prekoračio nužnu samoobranu. Sudjelovanje u Domovinskom ratu priznato mu je kao olakotna okolnost. Škembera je prolaznica u poslijepodnevnim satima s ubodnom ranom u prsima na travnjaku, a nekoliko sati nakon toga preminuo je u bolnici.

Paloš je na sudu u Velikoj Gorici dobio i još 10 mjeseci zatvora zbog neovlaštenog posjedovanja oružja. Sud mu je sve to preinačio u jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora.

Redovito kasni, svađe vozača i putnika, napad letvom...

Uz ovo, linija 268 često je najspominjanija kao autobusna linija koja redovito kasni i po 40-ak minuta, u kojoj su uobičajene svađe između putnika i vozača, putnici se redovito žale na vozače linije 268 da razgovaraju na mobitel, da puštaju članove obitelji u vozilo bez karte, ali i da odbijaju stati na stanicama.

Kako je pisao Večernji list, u srpnju 2017. otpravnik ZET-a nasrnuo je na putnika - drvenom letvom! I to nakon što je putnik pitao zašto autobus kasni 40 minuta. Uz to, jednom je vozač izbacio majku s djetetom zbog dječjeg bicikla.