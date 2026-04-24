FRUSTRACIJE RASTU

Dramatičan istup i upozorenje Putinu: 'Ako ne reagiraš, prijeti nam isti kaos kao onaj iz 1917.'

Foto: Stanislav Krasilnikov

Ovo upozorenje dolazi u trenutku kad popularnost Vladimira Putina bilježi najnižu razinu od početka invazije na Ukrajinu, a frustracija u društvu raste

U neuobičajeno oštrom istupu s govornice Državne dume, čelnik Komunističke partije Ruske Federacije (KPRF) Genadij Zjuganov uputio je izravno upozorenje Kremlju. Ustvrdio je da zemlji, ako se ekonomska situacija nastavi pogoršavati, prijeti ponavljanje kaosa i revolucije iz 1917. godine. Ovo upozorenje dolazi u trenutku kad popularnost Vladimira Putina bilježi najnižu razinu od početka invazije na Ukrajinu, a frustracija u društvu raste.

Zjuganov je, ne birajući riječi, ekonomsku politiku nazvao promašenom, a prvi kvartal godine "potpunom katastrofom".

​- Ako se hitno ne poduzmu financijske i ekonomske mjere, do jeseni ćemo se suočiti s reprizom onoga što se dogodilo 1917. godine. Nemamo pravo to ponoviti - zaprijetio je.

Ipak, u istom je dahu zaštitio sam vrh vlasti i potvrdio lojalnost predsjedniku.

​- Činimo sve što možemo kako bismo podržali Putina i njegovu strategiju i politiku - dodao je, usmjerivši kritiku isključivo na vladine dužnosnike koji ga "ne slušaju".

Foto: Alexander Nemenov

Takvim pristupom njegova stranka potvrđuje ulogu bezopasne, sistemske oporbe koja priznaje probleme, ali ih drži unutar zadanih okvira, upozoravajući na opasnost od nekontrolirane revolucije, a ne pozivajući na nju.

Pad popularnosti i sve glasnije gunđanje

Paralelno sa Zjuganovljevim istupom, državni anketni centar VCIOM objavio je podatke koji su zabrinuli Kremlj. Putinov rejting odobravanja pao je sedmi tjedan zaredom na 65,6 posto, što je najniža razina od veljače 2022. godine. Povjerenje u njega također je palo sa 77 na 71 posto. Iako su to i dalje visoke brojke prema zapadnim standardima, trend pada je očit. Kao glavni uzroci navode se ekonomski problemi, ali i sve veća frustracija javnosti zbog drakonskih ograničenja interneta, gašenja mobilnih mreža i blokiranja popularnih aplikacija.

Znakovito je da kritiziranje vlasti, iako i dalje opasno, postaje sve uobičajenije na svim razinama društva. Trend je pokrenula bivša reality zvijezda i influencerica Viktorija Bonja, čija je video poruka Putinu pregledana više od 25 milijuna puta. U njoj je upozorila na "veliki zid između tebe i naroda" i poručila da će se "stisnuta opruga jednog dana oteti kontroli". Kritike, iako pažljivo uokvirene kao apeli "dobrom caru okruženom lošim savjetnicima", stižu i od nekoć lojalnih glumaca, pa čak i od fanatičnih proratnih nacionalista, takozvanih Z-blogera, koji sve otvorenije govore o mogućem ekonomskom kolapsu do kraja godine.

*uz korištenje AI-ja.
