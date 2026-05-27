DRAMATIČAN VIDEO Pogledajte kako spašavaju sedam rudara iz poplavljene špilje u Laosu!

Stručnjaci za spašavanje iz špilja, poznati po herojskoj operaciji izvlačenja dječjeg nogometnog tima na Tajlandu 2018., ponovno su na terenu. U zabačenoj provinciji Xaysomboun u Laosu bore se za živote sedmorice mještana zarobljenih duboko pod zemljom nakon što su bujične poplave i odron blokirali izlaz iz špilje, prenosi CBS News.

Sedam seljana ušlo je u špilju 20. svibnja u potrazi za zlatom i divljači. Iznenadne monsunske kiše pretvorile su njihov pothvat u borbu za život nakon što je odron blokirao izlaz. Jedan od osmorice muškaraca uspio se izvući i alarmirati vlasti. Spasilačka operacija, u kojoj sudjeluje stotinjak laoskih i tajlandskih stručnjaka, traje danima u gotovo nemogućim uvjetima. Voda se neprestano ispumpava, no kiša koja i dalje pada otežava napore.

​- Još uvijek ne znamo ima li znakova života i jesu li uopće živi - rekao je Bounkham Luanglat iz laoske dobrovoljne udruge spasilaca.

Finski ronilac Mikko Paasi, veteran iz operacije spašavanja na Tajlandu 2018., opisao je situaciju kao "utrku s vremenom". Istaknuo je kako je sedmi dan ključan i da je put do zarobljenih prepun izazova, opisujući špilju kao napušteni rudnik zlata.

Foto: METTA THAM KALASIN RESCUE/REUTER

​- Ipak smo optimistični da ćemo pronaći rudare žive jer su ušli u rudnik s resursima dovoljnim za višednevni boravak pod zemljom - poručio je Paasi.

Labirint od blata, vode i oštrih stijena

Unutrašnjost špilje, koja se proteže stotinama metara pod zemljom, smrtonosna je zamka. Spasioci se probijaju kroz prolaze visoke tek 60 centimetara, što zahtijeva puzanje i provlačenje pod kutom.

​- Put nije kompliciran, ali problem je prostor. Toliko je uzak da moramo puzati, a stijene su izuzetno oštre - objasnio je Kengkard Bongkawong iz tajlandskog tima.

Foto: METTA THAM KALASIN RESCUE/REUTER

Osim uskih prolaza, opasnost predstavljaju i potencijalni odroni, nestabilna razina vode te visok rizik od zagađenog zraka. Timovi su se ipak uspjeli probiti kroz 15 metara prepreka od pijeska i šljunka te procjenjuju da su sada na manje od 20 metara od lokacije gdje bi se zarobljeni mogli nalaziti.

Dolazak veterana poput Mikka Paasija te tajlandskih stručnjaka Norraseda Palasinga i Kengkarda Bongkawonga dao je novu nadu. Njihovo iskustvo iz špilje Tham Luang ključno je za snalaženje u neistraženim krškim sustavima jugoistočne Azije. Za razliku od spašavanja iz rudnika, ovdje se timovi suočavaju s nemapiranim sustavom, nestabilnom hidrologijom i vidljivošću koja zbog kiše može pasti na nulu u trenu.

​- Misija je teška. Zbog kiše, kada smo se spustili, morali smo se povući jer je razina vode rasla - rekao je tajlandski spasilac Chakkit Taengtan.

Unatoč svemu, spasioci vjeruju da su muškarci živi. Optimizam temelje na informaciji preživjelog člana grupe o povišenoj komori iznad razine vode gdje su se mogli skloniti.

Foto: METTA THAM KALASIN RESCUE/REUTER

​- Uvjeren sam da su još živi jer u špilji ima zraka - istaknuo je Bongkawong.

Logistički napori su golemi; dopremanje opreme zahtijeva pet kilometara pješačenja po strmom, planinskom terenu, zbog čega timovi noće na lokaciji. Prije nastavka operacija, ispred špilje je održana i tradicionalna duhovna ceremonija. Spasioci i mještani prinijeli su žrtve, uključujući piliće i rižin alkohol, duhovima za koje se vjeruje da štite planinu.

*uz korištenje AI-ja