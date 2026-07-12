Dramatična potjera u Sloveniji: Hrvat (41) uzeo taoca, pucao na policiju pa ga našli mrtvog...

Gotovo 24-satna potraga za naoružanim i opasnim bjeguncem završila je u subotu navečer njegovom smrću nakon što su pripadnici slovenske specijalne policije upali u kuću u kojoj se skrivao. Riječ je o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu i bivšem pripadniku specijalne policije Srđanu Aleksiću, kojeg je zbog nasilnih kaznenih djela tražila i hrvatska policija.

Drama je počela u petak kasno navečer nakon oružane pljačke benzinske postaje na području Črnomlja, piše N1 Slovenija. U razbojstvu nitko nije ozlijeđen, a osumnjičenik je nakon pljačke pobjegao kombijem. Slovenska policija odmah je pokrenula opsežnu potragu u kojoj su sudjelovali brojni policajci, specijalne jedinice i helikopter. Zbog procjene da je muškarac naoružan i izrazito opasan, stanovnicima šireg područja Črnomlja i Uršnih sela savjetovano je da ne napuštaju svoje domove i da se ne približavaju području policijske akcije.

Tijekom bijega Aleksić se, prema neslužbenim informacijama, sklonio u jednu kuću kako bi se presvukao, a njezina vlasnika uzeo je za taoca. Kada su na vrata stigla dvojica slovenskih policajaca, osumnjičenik je navodno stajao iza vlasnika kuće i držao automatsku pušku skrivenu iza njegovih leđa. Taocu je naredio da otvori vrata i uvjeri policajce da se u kući ništa ne događa.

Policajci su, međutim, prepoznali opasnost i uspjeli naglo izvući vlasnika kuće na sigurno. U tom je trenutku bjegunac otvorio vatru, nakon čega je ponovno pobjegao. Stanovnici tog područja tijekom dana više su puta čuli pucnjeve. Prema informacijama N1 Slovenija, osumnjičenik je najmanje dvaput pucao prema policajcima, no nitko od njih nije ozlijeđen.

U kasnim poslijepodnevnim satima policija je locirala bjegunca u kući u blizini željezničke postaje na području Uršnih sela. Objekt je ubrzo opkoljen, a policijski pregovarači pokušali su ga nagovoriti da odloži oružje i mirno se preda. Kako se nije odazivao na pozive policije, pripadnici specijalne jedinice upali su u kuću. Uslijedila je pucnjava, nakon koje je osumnjičenik pronađen mrtav.

Policija zasad nije službeno objavila je li Aleksić stradao od policijskih hitaca ili si je sam oduzeo život. Točne okolnosti njegove smrti trebala bi utvrditi kriminalistička istraga i očevid.

Tražila ga i hrvatska policija

Policijska uprava Novo mesto potvrdila je da je riječ o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu kojeg su zbog nasilnih kaznenih djela tražile i hrvatske vlasti. Prema dosad dostupnim informacijama, Aleksića se sumnjičilo da je samo dan ranije, u četvrtak, počinio oružanu pljačku u Puli. Tijekom tog razbojstva vatrenim je oružjem navodno ranio 60-godišnjeg muškarca, koji je nakon napada hospitaliziran u pulskoj bolnici.

Nakon pljačke pobjegao je iz Hrvatske i prešao u Sloveniju, gdje je u petak navečer opljačkao benzinsku postaju, čime je počela velika policijska potjera.

- Intervenirali su policajci koji su zaštitili stanovnike, a nešto poslije 19 sati osumnjičenik je pronađen mrtav. Prvi nalazi pokazuju da je riječ o 41-godišnjem državljaninu Hrvatske kojeg su zbog nasilnih kaznenih djela tražili i hrvatski policajci - priopćila je Policijska uprava Novo mesto.

Foto: PU Novo mesto

Dodali su da policajci i kriminalisti nastavljaju intenzivnu istragu kako bi utvrdili sve okolnosti kaznenih djela i smrti osumnjičenika.

Ceste bile blokirane, helikopter nadlijetao područje

Zbog opsežne potrage tijekom dana bile su zatvorene ceste Gaber-Uršna Sela-Novo mesto, Ručetna vas-Črnomelj i Semič-Jugorje.

Policija je neprestano upozoravala stanovnike da se ne približavaju područjima na kojima se odvijala potraga te da strogo slijede upute policajaca. Područje je nadlijetao policijski helikopter, dok su specijalne postrojbe pretraživale kuće, šume i lokalne prometnice.

Nakon što je osumnjičenik pronađen mrtav, policija je objavila da je opasnost za stanovništvo završila.

Foto: PU Novo mesto

- Sve stanovnike šireg područja Uršnih sela obavještavamo da opasnosti više nema. Policajci će nakon završetka očevida napustiti područje, a promet će ponovno biti uspostavljen. Građanima zahvaljujemo na iznimnoj suradnji, poštivanju upozorenja i strpljenju - poručili su iz policije.