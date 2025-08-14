Dramatična snimka iz Siska: 'Žene su kantama gasile vatru dok nisu došli vatrogasci!'

Kako nam javlja naš čitatelj, u četvrtak je u jednoj stambenoj zgradi u Sisku izbio požar.

- Otišao sam u dućan, a kada sam se vratio vidio sam kako žene kantama pokušavaju ugasiti vatru - rekao nam je čitatelj.

Odmah su pozvali i vatrogasce, a njihova brza reakcija spriječila je katastrofu.

- Imam samo riječi hvale za dečke iz vatrogasne službe, došli su jako brzo i još brže ugasili požar koji je nastao. U pitanju je jako stara zgrada, a u tom je ulazu ukupno 10 stanova, svašta se moglo dogoditi - govori nam čitatelj.

Ovu informaciju potvrdili su nam i iz vatrogasne postrojbe grada Siska.