DRAMATIČNI PRIZORI IZ SAD-A Tornado nosio sve pred sobom, najmanje 10 ljudi ozlijeđeno

Prema izvješću, hitne službe provode operacije potrage i spašavanja nakon što je tornado prouzročio značajnu štetu, pogodivši zračnu bazu Vance, koja se nalazi u Enidu u Oklahomi. Zračna baza potvrdila je utjecaj tornada u objavi na Facebooku i rekla da provodi postupke utvrđivanja odgovornosti kako bi osigurali da je sve osoblje sigurno i da se zna gdje se nalaze.

POGLEDAJTE VIDEO:

Američka meteorološka agencija izdala je upozorenje na tornado za sjevernu Oklahomu

"Vodstvo baze procjenjuje instalaciju kako bi utvrdilo opseg štete i pobrinulo se za sigurnost objekata i infrastrukture", priopćeno je iz zračne baze Vance.

Gradonačelnik Enida David Mason rekao je da gradska policijska uprava i vatrogasci koordiniraju operacije te je pozvao stanovnike da se drže podalje od područja Grayridgea, koje je pogođeno tornadom.

Prema izvješćima lokalnih medija, upravitelj hitnih službi okruga Garfield izvijestio je da je najmanje 10 ljudi lakše ozlijeđeno na tom području.