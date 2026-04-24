NASTALA VELIKA ŠTETA

DRAMATIČNI PRIZORI IZ SAD-A Tornado nosio sve pred sobom, najmanje 10 ljudi ozlijeđeno

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
DRAMATIČNI PRIZORI IZ SAD-A Tornado nosio sve pred sobom, najmanje 10 ljudi ozlijeđeno
Foto: Reuters

Najmanje 10 ljudi je ozlijeđeno nakon što su tornada u četvrtak pogodila sjevernu Oklahomu, izvijestio je KOCO News, podružnica ABC Newsa

Prema izvješću, hitne službe provode operacije potrage i spašavanja nakon što je tornado prouzročio značajnu štetu, pogodivši zračnu bazu Vance, koja se nalazi u Enidu u Oklahomi. Zračna baza potvrdila je utjecaj tornada u objavi na Facebooku i rekla da provodi postupke utvrđivanja odgovornosti kako bi osigurali da je sve osoblje sigurno i da se zna gdje se nalaze.

Američka meteorološka agencija izdala je upozorenje na tornado za sjevernu Oklahomu
Američka meteorološka agencija izdala je upozorenje na tornado za sjevernu Oklahomu | Video: 24sata/reuters

"Vodstvo baze procjenjuje instalaciju kako bi utvrdilo opseg štete i pobrinulo se za sigurnost objekata i infrastrukture", priopćeno je iz zračne baze Vance.

Gradonačelnik Enida David Mason rekao je da gradska policijska uprava i vatrogasci koordiniraju operacije te je pozvao stanovnike da se drže podalje od područja Grayridgea, koje je pogođeno tornadom.

Prema izvješćima lokalnih medija, upravitelj hitnih službi okruga Garfield izvijestio je da je najmanje 10 ljudi lakše ozlijeđeno na tom području.

Komentari 0
