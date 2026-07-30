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NAVELI I PRIMJER

Drito optužio Tomaševića za stranačko zapošljavanje: 'Uhljebljuje svoje ljude...'

Piše HINA,
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Drito optužio Tomaševića za stranačko zapošljavanje: 'Uhljebljuje svoje ljude...'
Zagreb: Gradonačelnik Tomašević predstavio nova vozila za hitnu pomoć i sanitetski prijevoz | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Iz Drita tvrde da ovi slučajevi nisu izolirani, nego dio šireg obrasca zapošljavanja osoba politički povezanih sa strankom Možemo, navodeći uz Jančića i Oreškovića i devetero drugih osoba

Stranka Drito prozvala je u četvrtak gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića za stranačko zapošljavanje u Gradskoj upravi, navodeći kao primjer imenovanje bivšeg gradskog zastupnika Možemo! Svibora Jančića na mjesto stručnog savjetnika u Zagrebačkom energetskom centru. Jančić, diplomirani politolog i član Vijeća stranke Možemo, primljen je na neodređeno vrijeme unatoč tome što, prema navodima iz rješenja o prijmu koje navodi Drito, nije bio najbolji kandidat na pisanom dijelu provjere, ali je na intervjuu ostvario najviši ukupan broj bodova.

Kao sličan primjer navodi se i zapošljavanje Kristijana Oreškovića, također politologa i bivšeg člana Vijeća Mjesnog odbora Kustošija s liste Možemo, koji je krajem lipnja primljen kao viši stručni savjetnik za mlade i tehničku kulturu u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade.

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Iz Drita tvrde da ovi slučajevi nisu izolirani, nego dio šireg obrasca zapošljavanja osoba politički povezanih sa strankom Možemo, navodeći uz Jančića i Oreškovića i devetero drugih osoba.

Podsjećaju i da je Tomašević nakon osvajanja novog mandata povisio plaću sebi, zamjenicima i pročelnicima te zaposlio potpredsjednicu Gradske skupštine Marinu Ivandić, članicu Upravnog odbora Možemo.

Prema podacima koje je zatražila zastupnica Milka Rimac Bilušić iz stranke Drito, a Grad joj ih je dostavio nakon dva mjeseca, u Gradskoj upravi je od 2021. godine zabilježeno povećanje od približno 169 zaposlenih, odnosno rast od oko šest posto, dok je broj unutarnjih organizacijskih jedinica (sektora, odjela, odsjeka i službi) porastao za 69.

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Prema istim podacima, koji ne obuhvaćaju Gradski ured za financije i javnu nabavu, u sistematizaciji je trenutačno nepopunjeno 88 rukovodećih mjesta.

Drito ocjenjuje da Tomašević, unatoč najavama raskida s praksom zapošljavanja bivšeg gradonačelnika Milana Bandića, nastavlja sličan model, uz razliku u transparentnosti postupka.

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