Drnišani o suživotu s ubojicom: 'Sijao je strah. Znam dio obitelji koji je živio s njim, strepili su...'

On je stvarno psihopat. Vidjelo se po hodu, stavu, pogledu... kao da bi svaki tren na nekoga mogao izvući pištolj i pucati. Na sam izgled bio je grozan. I eto, nažalost, tragedija se dogodila, a odavno je zabilježen kao ozbiljan slučaj, u nevjerici nam je Drnišanka pričala o ubojici Kristijanu Aleksića, osumnjičenom da je u subotu navečer ponovno ubio mladog dostavljača (19) u dvorištu obiteljske kuće.

Mladića pred kojim je bio život, odličnog učenika i sportaša, ubio je čovjek koji je 1994. godine već oduzeo jedan mladi život. Tad mu se na meti našla Marijana Sučević (22), koju je divljački ubio nanijevši joj više od 15 uboda. Otkrili su ga zahvaljujući novim dokazima sedam godina kasnije. Nepravomoćno je osuđen na 12 godina zatvora, kasnije je ta presuda objedinjena s još jednom na 14 godina, a nakon izlaska iz zatvora vratio se u rodni Drniš.

Tamo je, kazali su nam, živio s majkom u njezinu stanu do njezine smrti. Živjeli su od njezine mirovine, on nije radio nego je, potvrdili su na naš upit iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, primao socijalnu naknadu. Kažu da prema njemu nisu imali postupanja iako su, prema našim saznanjima, neki sumještani odlazili u zavod raditi pritužbu na njegovo ponašanje. Nije radio, s nikim se nije družio, nije imao prijatelja... Tek je znao navečer kasno izaći u šetnju, a od tih šetnji strepili su njegovi sumještani. osobito je neugodan znao biti prema ženama.

- Nekoliko puta srela bih ga srela u trgovini, i točno se vidjelo da skreće pozornost na sebe. I prema meni je bio prilično drzak, ali sam ga ignorirala. Osjetilo se da izaziva. Znam mu dio obitelji koji žive u istoj toj obiteljskoj kući gdje je ubio mladića. Oni su ljudi na mjestu, i znam da su i sami strepili od njega. Koji put bi onako rekli i da im nije svejedno što je s njima u istoj kući. Znalo ga se vidjeti kako okolo šeta put Visovca ili Splita po cesti. Jednom je šetao tu kraj naše kuće, taman sam bila izašla staviti robu na sušilo. Znam da sam pomislila: 'Pa di sam baš sad morala izać'. Pogledao bi me baš kao manijak, još bi se, nakon što je prošao, namjerno još jednom okrenuo - kaže naša sugovornica i dodaje da je nastojala ne doživljavati ga, no doista je bio neugodan.

- Kao da je tražio razlog za incident, kao da u njemu nešto gori i samo čeka trenutak kad će eksplodirati, ne znam kako bi bolje opisala - kaže nam Drnišanka pitajući se kako je moguće da su svi znali tko je on, a dozvolili su da se ovako nešto dogodi. U njegovom slučaju, ponovi jer je već ubio.

- Posebno jer je i nakon izlaska iz zatvora nizao incidente, pronašli su mu i oružje, i opet je tako bio bez nadzora. Drniš je mali grad, svi svakoga znaju, pa tako i policajci. Zašto nije bio pod nekakvom prismotrom? To su ozbiljni propusti. Posebno jer se zna da je u više navrata upućivao prijetnje, pa i školi - kaže naša sugovornica koja poznaje i obitelj ubijenog mladića.

- Znam te ljude, otac i majka su predivni ljudi. Dva sina, ne zna se koji je bolji, toliko mirni i pristojni dečki. Mladić koji je izgubio život baš je bio milo dijete. I meni je dostavio pizzu, u sjećanje mi se urezalo to nasmijano lice, baš poput anđela - kaže stanovnica Drniša.

Jedna druga sugovornica kazala nam je da je incidenata bilo, no nisu svi bili prijavljeni.

- Očito se ljudi boje, znam da je 2023. napravljena prijava, policija mu je oduzela oružje, ne znam što je poslije bilo. Znam da je policija svaki put reagirala. I kad sam ja skupila hrabrosti i prijavila ga, proveo je noć u postaji, odveli su ga sucu za prekršaje, platio je kaznu... - kaže.

Prisjetila se i kako je, prije nekoliko godina, u stanu zatvorio medicinsku sestru koja je došla pregledati njegovu majku.

- Zaključao ju je i nije je htio pustiti van, žena je od njega dobila PTSP - govori naša sugovornica.

I jedan bivši konobar kazao nam je kako je ubojica bio opće poznat svima u mjestu.

- Dostavljači njemu nisu dostavljali inače, a ja ga kao konobar nikad nisam posluživao. Muški rod ga se nije bojao, jer se on njih bojao. Ali prema ženama je bio bezobrazan i bahat - rekao nam je bivši kolega ubijenog mladića.

Po Drnišu se priča i da bi dostavljači, ako su išli na adrese u blizini njegove, tamo odlazili u paru, upravo kako bi izbjegli eventualne probleme.

I glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je da osumnjičeni ima kazneni dosje i da je policija prema njemu postupala u više navrata. Tako Aleksić iza sebe ima pet pravomoćnih presuda, od kojih su dvije bile objedinjene u kaznu zatvora od 15 godina koju je izdržao (među njima je i ona za ubojstvo), dok su dvije bile uvjetne.

Milina je na kraju potvrdio da je policija prije tri godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje i podnijela kaznenu prijavu, nakon čega je podignuta i optužnica po kojoj sudski postupak do danas nije počeo.