Drnišani organiziraju okupljanje za Luku: 'Sustav je zakazao. Tražimo promjene zakona...'

U utorak popodne nekoliko tisuća osoba otpratilo je Luku Milovca na posljednji počinak na drniškom groblju. Dan nakon pogreba Drnišani najavljuju mirno okupljanje na Poljani u samom centru grada.

VIDEO LAMPIONI PRED KUĆOM UŽASA Ovdje je monstrum ubio Luku

- Duboko smo potreseni tragedijom koja se dogodila u našem gradu, pa zato organiziramo mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi odali počast Luki, pružili tihu podršku obitelji, a sve u nadi da se ovakav slučaj više ne dogodi - kazala je Daria Kulušić jedna od organizatorica inicijative.

Građani se pozivaju da donesu bijele ruže i svijeće, no da dođu bez ikakvih transparenata. Nisu predviđeni govori, ali će drniški dekan i župnik fra Lukica Vojković predvoditi molitvu.

- Nema u životu predviđanja, svjesni smo toga, ali tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štiti građane - kazala je Kulušić.

Građane posebno smeta sustav koji je zanemario znakove upozorenja jer se upravo kod ranije osuđivanog ubojice Kristijana Aleksića 2023. godine pronašlo oružje, ali se spis tavorio u ladicama suda u Šibeniku, te suđenje nije uopće zakazano.

U međuvremenu je bio na slobodi, građani su ga se bojali, a sve je kulminiralo u subotu navečer kad je nazvao dostavu, a potom mladića koji je došao s hranom ubio na terasi vatrenim oružjem te se dao u bijeg. Uhvaćen je nakon skoro 30 sati, te se konačno nalazi u zatvoru, priznao je ubojstvo, ali nije izrazio kajanje. Za takvo zlodjelo u Hrvatskoj mu prijeti kazna od 40 godina zatvora.

Na Facebook stranici Radio Drniš pojavila se i poruka oko večerašnjeg okupljanja. Potpisuju je građani Drniša. Prenosimo je u cijelosti...

- Molimo sve koji večeras dolaze na mirno okupljanje u Drnišu da ono protekne u tišini, dostojanstveno i s poštovanjem prema žrtvi i njegovoj obitelji. Bez transparenata, bez ispada i bez podjela. Sve što je trebalo biti izrečeno, izrekli smo protekli dana. Sustav je zakazao. Tražimo promjene zakona i društvo u kojem osuđeni ubojice neće živjeti među građanima kao da se ništa nije dogodilo. Tražimo sigurnost. Tražimo da nas institucije ove države i njezini zakoni štite. Tražimo da se ovakva tragedija više nikada i nikome ne ponovi. Drniš nije grad mržnje i nikad to neće biti. Drniš je grad dobrih ljudi, grad mira, grad pršuta i Ivana Meštrovića. Zato neka večeras tišina govori umjesto nas. Neka moltiva bude jača od bijesa, a svijetlo svijeća jače od tame koja nas je pogodila - stoji u objavi...

