Drogiran vozio po Zagrebu, uhitili ga. Saznao je i kaznu

Zagrebačka policija uhitila je muškarca (45) koji je pod utjecajem droga vozio auto u utorak popodne. Muškarac je auto vozio oko 13.15 sati Ilicom u smjeru zapada.

Nadzorom vozila i vozača, ponuđeno mu je preliminarno testiranje na prisutnost opojnih droga u organizmu, kao i stručni pregled uzimanjem krvi i urina radi analize, što je odbio. Nadalje, provjerama je policija utvrdila da je vozio auto bez položenog vozačkog ispita.

Uhićen je i prepraćen na nadležni Općinski prekršajni sud u Zagrebu. U optužnom prijedlogu policija je predložila izricanje kazne zatvora te zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci.



Sud ga je proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom od 2640 eura.