Drogirani, pijani i opasni: Vozio kamion i zabio se u auto u Zagrebu, završio je u zatvoru

Zagrebačka policija ovoga tjedna ima pune ruke posla s opasnim vozačima koji ugrožavaju sigurnost na cestama. U samo nekoliko dana zabilježena su tri teža slučaja jedan vozač završio je u zatvoru, dok su dvojica drugih kažnjeni visokim novčanim kaznama zbog vožnje pod utjecajem alkohola i droga.

Prvi slučaj dogodio se u ponedjeljak, 13. listopada 2025. oko 13 sati, kada je 62-godišnjak, iako mu je ukinuta i oduzeta vozačka zbog prikupljenih 17 negativnih prekršajnih bodova, upravljao teretnim vozilom s prikolicom u Kovinskoj ulici. Prilikom vožnje unazad, bez provjere može li to učiniti bez opasnosti, naletio je na parkirani automobil te prouzročio materijalnu štetu.

Policija ga je uhitila i dovela na Općinski prekršajni sud u Zagrebu, koji je prihvatio prijedlog policije te mu odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, uz prijedlog zabrane upravljanja vozilima C kategorije na tri mjeseca.

Dan kasnije, u utorak oko 23.10 sati, policijski službenici su u Čulinečkoj cesti u Dubravi zaustavili 41-godišnjaka koji je vozio automobil zagrebačkih oznaka. Alkotestiranjem je utvrđeno 1,32 g/kg alkohola u organizmu, a dodatnim provjerama ustanovljeno je da nema položen vozački ispit ni za jednu kategoriju. Vozač je uhićen i priveden na sud, koji ga je proglasio krivim te kaznio s 1.980 eura, uz zabranu upravljanja vozilima B kategorije na pet mjeseci.

Samo sat vremena kasnije, u srijedu, 15. listopada oko 00.25 sati, policija je na Trnju, u Drinskoj ulici, zaustavila 47-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom s isteklom prometnom dozvolom i bez važećeg osiguranja. Testiranjem je utvrđeno da je bio pod utjecajem kokaina, a odbio je liječnički pregled. I on je priveden na sud, gdje je proglašen krivim i kažnjen s 1.480 eura, uz mjesec dana zabrane vožnje.

Tijekom predstojećeg vikenda, 17./18. i 18./19. listopada 2025., od 22 do 6 sati, na području Policijske uprave zagrebačke provest će se preventivno-represivna akcija “Nadzor vozača pod utjecajem alkohola i/ili droga”.

Akcija se provodi radi povećanja sigurnosti na cestama, a pojačani nadzor bit će usmjeren na prekršaje vožnje pod utjecajem alkohola i droga, kao i na nadzor brzine te druge prekršaje koji ugrožavaju sigurnost prometa.