ČEKA GA KAZNA

Drogirani vozač u Lipiku bježao policiji. Našli ga u drugom selu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Drogirani vozač u Lipiku bježao policiji. Našli ga u drugom selu
Policijska akcija usmjerena na pješake i vozila provodi se tijekom jutra na području Šibenika | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Predviđena kazna za navedene prekršaje iznosi 680 eura, zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca i tri negativna prekršajna boda

Vozač (27) nije se zaustavio policajcima i oglušio se na zvučne i svjetlosne signale u mjestu Skenderovci u Lipiku u srijedu oko 20.5 sati. Naknadno su ga pronašli u mjestu Jaguplije, piše požeško-slavonska policija.

Policija je utvrdila da je mladić pod utjecajem droge. Smjestili su ga u posebnu policijsku prostoriju, sve do prestanka djelovanja droge. Protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog prekršaja koje je počinio.

Predviđena kazna za navedene prekršaje iznosi 680 eura, zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca i tri negativna prekršajna boda.

