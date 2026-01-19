Drogirani vozač u Lipiku bježao policiji. Našli ga u drugom selu

Vozač (27) nije se zaustavio policajcima i oglušio se na zvučne i svjetlosne signale u mjestu Skenderovci u Lipiku u srijedu oko 20.5 sati. Naknadno su ga pronašli u mjestu Jaguplije, piše požeško-slavonska policija.

Policija je utvrdila da je mladić pod utjecajem droge. Smjestili su ga u posebnu policijsku prostoriju, sve do prestanka djelovanja droge. Protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog prekršaja koje je počinio.

Predviđena kazna za navedene prekršaje iznosi 680 eura, zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca i tri negativna prekršajna boda.