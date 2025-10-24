Dron je uletio u stan: Petero ozlijeđenih u blizini Moskve

Petero osoba, uključujući dijete, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na Moskovsku oblast, rekao je njezin guverner Andrej Vorobjov u petak, a protuzračna obrana je oborila tri drona na putu prema glavnom gradu, prema gradonačelniku Moskve.

Dron je uletio u stan u gradu Krasnogorsku, 20-ak kilometara od centra glavnog grada Moskve. Četiri osobe su prevezene u bolnicu, dodao je Vorobjov.

Jedinice ruske protuzračne obrane su preko noći presrele i uništile 111 ukrajinski dron nad ruskim regijama, uključujući jedan nad Moskovskom oblasti, objavilo je ministarstvo obrane.

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin je u petak rekao da su sustavi protuzračne obrane oborili tri bespilotne letjelice na putu prema Moskvi.