MEĐU RANJENIMA I DIJETE

Dron je uletio u stan: Petero ozlijeđenih u blizini Moskve

Dron je uletio u stan: Petero ozlijeđenih u blizini Moskve
Jedinice ruske protuzračne obrane su preko noći presrele i uništile 111 ukrajinski dron nad ruskim regijama

Petero osoba, uključujući dijete, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na Moskovsku oblast, rekao je njezin guverner Andrej Vorobjov u petak, a protuzračna obrana je oborila tri drona na putu prema glavnom gradu, prema gradonačelniku Moskve.

Dron je uletio u stan u gradu Krasnogorsku, 20-ak kilometara od centra glavnog grada Moskve. Četiri osobe su prevezene u bolnicu, dodao je Vorobjov.

Jedinice ruske protuzračne obrane su preko noći presrele i uništile 111 ukrajinski dron nad ruskim regijama, uključujući jedan nad Moskovskom oblasti, objavilo je ministarstvo obrane.

ZASTRAŠUJUĆI PRIZORI Masovni ruski napad dronovima na Dnjipro: Gore grad i kuće, zgrade, škole, stradala je i beba
Masovni ruski napad dronovima na Dnjipro: Gore grad i kuće, zgrade, škole, stradala je i beba

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin je u petak rekao da su sustavi protuzračne obrane oborili tri bespilotne letjelice na putu prema Moskvi.

