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Dron pogodio trgovački brod u Crnom moru, ima mrtvih i teško ozlijeđenih

Piše HINA,
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Dron pogodio trgovački brod u Crnom moru, ima mrtvih i teško ozlijeđenih
Foto: UKRAINIAN NAVY/REUTERS

Incident se dogodo u četvrtak, a jedan od ozlijeđenih članova u teškom je stanju

Jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada dronom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je u petak Panamska pomorska uprava (AMP).

Incident se dogodo u četvrtak, a jedan od ozlijeđenih članova u teškom je stanju, izvijestio je AMP.

Panamske vlasti prikupljaju službene informacije o napadu te su u kontaktu sa uključenim stranama.

Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, AMP je savjetovao brodovima da izbjegavaju putovanje kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom moru i u Azovskom moru na sjeveru.

Panama upravlja najvećim svjetskim registrom brodova s ​​otprilike 16 posto globalne trgovačke flote koja plovi pod njezinom zastavom.

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