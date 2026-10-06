Dronovi potopili brod u bugarskim vodama. Sofija zove hitnu sjednicu zbog eskalacije

Prema informacijama bugarskih i rumunjskih vlasti, dva trgovačka broda pogođena su dronovima u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu u Crnom moru. Jedan je brod potonuo, dok je 18 članova posade drugog broda spašeno.

Velika spasilačka operacija odvija se istočno od rta St. Atanas i grada Byale, oko 80 milja od obale. Prema izvješćima BGNES-a, BNR-a, Maritime.bg-a i NOVE, riječ je o prvom prijavljenom napadu dronovima na plovila unutar bugarskog isključivog gospodarskog pojasa.

Meta napada bili su teretni brod ALFA WATAN (IMO: 7510884), koji plovi pod zastavom Toga, te teretni brod ABLE (IMO: 9001136), koji plovi pod zastavom Palaua.

ALFA WATAN pretrpio je teška oštećenja trupa i potonuo istočno od bugarske obale. U prvim izvješćima navedeno je da nema službenih informacija o sudbini njegove posade, dok je rumunjsko Ministarstvo unutarnjih poslova kasnije izvijestilo o dvije poginule osobe i 11 spašenih osoba povezanih s tim incidentom.

Na brodu ABLE nakon udara izbio je požar, zbog čega je svih 18 članova posade moralo napustiti brod. Mornare je na svoj brod ukrcao trajekt za prijevoz vozila i putnika DIOSCURIA (IMO: 7931997), koji plovi pod bugarskom zastavom, a preusmjeren je na mjesto događaja kako bi pomogao ugroženim posadama.

Neki od spašenih zadobili su ozljede te su prvu pomoć dobili na brodu DIOSCURIA. Bugarska posada i spasilačke službe koordiniraju njihovu hitnu evakuaciju u zdravstvene ustanove na kopnu.

Premijer Rumen Radev saziva sastanak s predstavnicima državnih institucija zbog napada na dva broda u bugarskom gospodarskom pojasu.

Na sastanku će sudjelovati predstavnici Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva prometa, Ministarstva okoliša i voda, Ureda predsjednika te sigurnosnih službi.