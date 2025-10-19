Dronovi sve češće stavaraju kaos: Što zračne luke mogu učiniti da spriječe te upade?

Dronovi su posljednjih tjedana poremetili zračni prostor diljem Europe, što je izazvalo uzbunu zbog ponovljenih upada bespilotnih letjelica i dovelo do zatvaranja zračnih luka i otkazivanja letova. Rješenja se traže.

Za rojeve dronova prstom se upire u Rusiju iako Moskva negira upletenost, a istražitelji još uvijek prikupljaju dokaze. Tko god da stoji iza incidenata, vlade i regulatori su pod pritiskom da pronađu rješenja.

Nadzorna služba Enigma uočila je u prošlih mjesec dana najmanje 18 sumnjivih dronova u Danskoj, Švedskoj, Norveškoj i Njemačkoj . Mnogi dronovi, iako ne svi, uočeni su u blizini zračnih luka.

Upadi dronova pogađaju zračne luke poput Gatwicka i Heathrowa u Velikoj Britaniji već više od pet godina, ali ove godine došlo je do značajnog porasta incidenata.

Foto: Angelika Warmuth

„Podaci ukazuju na trajnu aktivnost tijekom nekoliko tjedana i potencijalno koordinirane upade određenim danima“, rekao je glasnogovornik Enigme, bez navođenja detalja.

Dronovi u blizini zračnih luka poseban su problem. Zatvaranje zračnih luka skupo je i širi se po cijeloj zrakoplovnoj mreži, odgađajući letove diljem Europe.

Ourania Georgoutsakou, generalna direktorica Airlinesa za Europu (A4E), rekla je da bi sve češći incidenti trebali „ubrzati“ provedbu protokola kako bi se smanjili poremećaji u „preopterećenom i fragmentiranom europskom zračnom prostoru“.

Protokoli uključuju praćenje, provjeru frekvencije i ometanje.

Kako se zračne luke mogu obraniti od dronova

Foto: Angelika Warmuth

Istražitelji i civili podjednako se trude identificirati koje vrste dronova lete, koje su njihove mogućnosti i tko ih kontrolira. Kaos koji je stvorio posljednji niz incidenata mogao bi biti znak taktike hibridnog ratovanja, rekao je glavni izvršni direktor tvrtke za sigurnosno savjetovanje Dyami Eric Schouten.

Nedavni incidenti s dronovima i druga kršenja zračnog prostora pokazuju da se Europa suočava s hibridnim ratovanjem na koje mora odgovoriti mjerama koje nadilaze tradicionalnu obranu, rekla je prošlog tjedna predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Rekla je da je cilj Rusije "sijati podjele" u Europi.

Na tržištu su postale dostupne razne tehnologije, uključujući odašiljače mikorovalova, ometače, lasere, pa čak i projektile.

Mogućnosti se kreću od otkrivanja dronova, ometanja frekvencija koje koriste dronovi i obaranja.

Međutim, većina ovih alata, posebno oni koji mogu aktivno uništavati dronove, često su previše potencijalno opasni za naseljeno civilno okruženje.

Godine 2021. Europska agencija za sigurnost zračnog prometa izdala je smjernice o tome kako upravljati poremećajima uzrokovanim dronovima, a neke nacionalne vlade uvele su propise kojima se ograničavaju letovi dronovima.

Zračne luke kupile su vlastite alate za suzbijanje dronova od tvrtki poput Dedrone, Thales i DJI Aeroscope, ali velika većina ovih uređaja pruža samo tehnologiju za otkrivanje.

Što je sljedeće?

Njemačka vlada predložila je zakon kojim bi se njezinoj policiji omogućilo obaranje dronova u slučaju potrebe. Povod za to bilo je nekoliko dronova oko minhenske zračne luke ranije ovog mjeseca.

No uvođenje lasera i raketa za obaranje dronova u civilnom zračnom prostoru predstavlja vlastite sigurnosne izazove, uključujući rizik od oštećenja civilnih zrakoplova i šire infrastrukture.

„Morate stvarno znati, biti apsolutno sigurni da je nešto neprijateljsko. Tek onda možete intervenirati“, rekao je nizozemski stručnjak za dronove Wiebe de Jager. Upozorio je da se mnogi alarmi o dronovima pokažu kao lažne uzbune.

Stručnjaci kažu da se očekuje da će upadi dronova postati češći diljem Europe. A zračne luke nisu jedine civilne lokacije koje bi mogle biti ranjive na poremećaje dronova. Morske luke, nuklearna postrojenja, pa čak i zatvori, također su mete dronova.

Iako su poremećaji istaknuli ranjivosti, stručnjaci su rekli da će najnoviji upadi prisiliti vlasti na veću koordinaciju protumjera u svim sektorima.

„Nadam se da će ovo stvarno malo promijeniti stvari“, rekao je Stijn Willekens, glavni izvršni direktor tvrtke Active Drone Security Solutions.