Poljaci oborili dronove iznad svoje zemlje.' To je prekretnica. Ušli smo u novu fazu rata...'

Tijekom operacije u Ukrajini, noćas je skupina ruskih dronova ušla u poljski zračni prostor, što prema navodima Poljaka nije prvi put. No Poljska je ovaj put uzvratila odnosno oborila je nekoliko dronova i sada vojska traži olupine.

BBC navodi kako "ovaj incident označava svojevrsnu prekretnicu u Europi i novu fazu u ukrajinskom ratu". Naveli su i da je ovo prvi puta da je neka NATO članica "izravno djelovala protiv ruskih ciljeva u svom zračnom prostoru otkako je rat u Ukrajini započeo 2022. godine".

No navode i kako nije prvi puta da su poljski "lovci" dignuti u zrak. Moskva i Putin zasad o svemu šute. Putin je ranije govorio kako nema namjeru povesti rat protiv NATO zemalja. Sada se postavlja pitanje koliko je to točno s obzirom na situaciju na terenu.