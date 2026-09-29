DRUGI DAN ŠTRAJKA Spremnici smeća puni kod Jelačićeva trga, jučer čistilo tek 10-ak kamiona

Drugi dan štrajka u Zagrebu počeo je uz sve vidljivije posljedice. ZET i dalje gotovo ne prometuje, a smeće se gomila po ulicama jer je odvoz otpada znatno smanjen. Građane se i dalje poziva da, gdje god mogu, odgode odlaganje otpada kako bi se smanjio pritisak na sustav.

Foto: 24sata

Prvi dan štrajka prošao je bez većeg prometnog kolapsa, a gradonačelnik Tomislav Tomašević zahvalio je Zagrepčanima na odgovornosti i pridržavanju preporuka. Kazao je kako očekuje da će se štrajk nastaviti i drugog dana te pozvao građane da se i dalje snalaze pješačenjem, biciklima, zajedničkim vožnjama i radom od kuće gdje je to moguće.

U ponedjeljak su u prvoj smjeni prometovala samo dva tramvaja i jedan autobus, dok uobičajeno prometuje oko 200 tramvaja i 300 autobusa. ZET dnevno ostvari oko 400 tisuća putovanja.

Najveći problemi u Zagrebačkom holdingu zabilježeni su upravo u Čistoći, gdje je odvoz otpada zbog štrajka znatno smanjen. Dio nužnih poslova ipak je bio organiziran pa je više od deset kamiona odvozilo otpad iz bolnica, vrtića i škola.

Tomašević je jučer naglasio da štrajk nije jednako zahvatio sve podružnice Holdinga.

- Kad govorimo o Holdingu, mi nemamo štrajk u Holdingu, nego štrajk u Čistoći - rekao je.

Prema podacima Uprave, u ponedjeljak je radilo 52 posto operativnih radnika Holdinga, dok je 48 posto bilo u štrajku. Najveći poremećaj bio je upravo u Čistoći.

Foto: 24sata

Danas su posljedice štrajka još vidljivije, a fotografije i snimke iz Zagreba pokazuju nagomilani otpad na pojedinim lokacijama.

Tomašević je jučer zahvalio građanima na strpljenju i odgovornosti jer, kako je rekao, upravo zbog toga nije došlo do većeg prometnog kolapsa.

- Zahvaljujem svim građankama i građanima Grada Zagreba na iznimnom strpljenju, na tome što su slijedili sve naše upute kako da učinimo promet što prohodnijim - rekao je Damir Bakić.

Bakić je posebno zahvalio i poslodavcima koji su omogućili fleksibilnije radno vrijeme i rad od kuće gdje je to bilo moguće.

Na to je sindikalist Dražen Jović odgovorio kako mu je čudno da se zahvaljivanjem građanima, kako je rekao, pokušava preusmjeriti priča.

Foto: 24sata

- Gradonačelnik je kao poslodavac u posljednja dva, tri dana svu medijsku artiljeriju opalio po radnicima ZET-a i Zagrebačkog holdinga - rekao je Jović.

Sindikati tvrde da nije bilo dovoljno dobre volje za dogovor i ističu da je ZET bez kolektivnog ugovora od 31. ožujka, dok ga Zagrebački holding nema od 15. svibnja.

Pripremna ročišta zbog tužbi Zagrebačkog holdinga i ZET-a protiv reprezentativnih sindikata održavaju se danas na Županijskom sudu u Zagrebu. Uprave traže da se štrajk proglasi nezakonitim