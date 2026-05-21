DRUKER AP Pavelić je bio pravi virtouz denuncijacije. Imao je mrežu mladih koji su špijunirali
NOVI EXPRESS Najveća obavještajna operacija u kojoj je mladi Pavelić sudjelovao odigrala se u kolovozu 1917. u Švicarskoj, u Zürichu, jednom od središta špijunaže
Ante Pavelić je pod mentorstvom dr. Horvata vrlo brzo u službenim krugovima bio klasificiran kao Vertrauensperson (povjerljiva osoba), odnosno izravna veza između vodstva Čiste stranke prava i Vojnog zapovjedništva u Zagrebu (Generalkomando) kod generala Rhemena, koji je ustanovio svoj “crni kabinet”. U tom svojstvu on je sastavljao popise “sumnjivih elemenata” unutar Zagreba. To su bili ljudi koji su naginjali “južnoslavenskoj ideji”. Njegovi izvještaji su išli u Evidenzbureau (austrijska vojna tajna služba). Dok su drugi bili u vojsci ili zatvoru, mladi Pavelić je imao propusnice koje su mu otvarale sva vrata vojne uprave.