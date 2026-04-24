Društvo prijatelja Hajduka dalo je vrijednu donaciju bolnici u Sl. Brodu: 'Ima tu i simbolike...'

Odjel za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ bogatiji je za dva nova, prijeko potrebna uređaja zahvaljujući hvale vrijednoj inicijativi Društva prijatelja Hajduka (DPH) Slavonski Brod.

Donaciju vrijednu 3.880,83 eura liječnicima su svečano uručili predsjednik DPH Slavonski Brod Marko Mišković i tajnik društva Josip Premilić. Sredstva su prikupljena tijekom ovogodišnje „Bile noći“, održane u veljači, koja je okupila oko 650 navijača i simpatizera splitskih „Bilih“, potvrdivši status jedne od najvećih Hajdukovih fešti u Hrvatskoj.

Slavonski Brod: ​Društvo prijatelja Hajduka doniralo novu opremu i uređaje Odjelu ginekologije | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL



Predsjednik društva Marko Mišković istaknuo je posebnu simboliku koja stoji iza prikupljenog iznosa: - Na zabavi nas je bilo oko 650 i prikupili smo točno onoliko koliko iznosi zbroj godina 1911., kada je osnovan Hajduk, i 1998., kada je utemeljeno naše Društvo. Odlučili smo se za donaciju tamo gdje počinje život, jer to je ujedno i moto našeg kluba - izjavio je Mišković .

Novi uređaji namijenjeni su liječenju odraslih pacijentica, ali i onih najmlađih – tek rođene djece. Na donaciji su se u ime bolnice zahvalili dr. Tomislav Vlajnić, voditelj odjela, te dr. Dijana Brelis Grozdanić.

Liječnici su naglasili kako je riječ o iznimno vrijednoj opremi koja će značajno unaprijediti svakodnevni rad medicinskog osoblja na odjelu gdje se godišnje rode stotine novih Brođana i Brođanki. Ova gesta navijača još je jednom pokazala da ljubav prema klubu često ide ruku pod ruku s brigom za lokalnu zajednicu i njezine najranjivije članove.