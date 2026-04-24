Obavijesti

News

Komentari 0
HUMANOST NA DJELU

Društvo prijatelja Hajduka dalo je vrijednu donaciju bolnici u Sl. Brodu: 'Ima tu i simbolike...'

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 1 min
Društvo prijatelja Hajduka dalo je vrijednu donaciju bolnici u Sl. Brodu: 'Ima tu i simbolike...'
Slavonski Brod: ​Društvo prijatelja Hajduka doniralo novu opremu i uređaje Odjelu ginekologije | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Donaciju vrijednu 3.880,83 eura liječnicima su svečano uručili predsjednik DPH Slavonski Brod Marko Mišković tajnik društva Josip Premilić

Odjel za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ bogatiji je za dva nova, prijeko potrebna uređaja zahvaljujući hvale vrijednoj inicijativi Društva prijatelja Hajduka (DPH) Slavonski Brod.

Donaciju vrijednu 3.880,83 eura liječnicima su svečano uručili predsjednik DPH Slavonski Brod Marko Mišković i tajnik društva Josip Premilić. Sredstva su prikupljena tijekom ovogodišnje „Bile noći“, održane u veljači, koja je okupila oko 650 navijača i simpatizera splitskih „Bilih“, potvrdivši status jedne od najvećih Hajdukovih fešti u Hrvatskoj.

Slavonski Brod: ​Društvo prijatelja Hajduka doniralo novu opremu i uređaje Odjelu ginekologije
Slavonski Brod: ​Društvo prijatelja Hajduka doniralo novu opremu i uređaje Odjelu ginekologije | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL


Predsjednik društva Marko Mišković istaknuo je posebnu simboliku koja stoji iza prikupljenog iznosa: - Na zabavi nas je bilo oko 650 i prikupili smo točno onoliko koliko iznosi zbroj godina 1911., kada je osnovan Hajduk, i 1998., kada je utemeljeno naše Društvo. Odlučili smo se za donaciju tamo gdje počinje život, jer to je ujedno i moto našeg kluba - izjavio je Mišković .

Novi uređaji namijenjeni su liječenju odraslih pacijentica, ali i onih najmlađih – tek rođene djece. Na donaciji su se u ime bolnice zahvalili dr. Tomislav Vlajnić, voditelj odjela, te dr. Dijana Brelis Grozdanić.

Slavonski Brod: ​Društvo prijatelja Hajduka doniralo novu opremu i uređaje Odjelu ginekologije
Slavonski Brod: ​Društvo prijatelja Hajduka doniralo novu opremu i uređaje Odjelu ginekologije | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Liječnici su naglasili kako je riječ o iznimno vrijednoj opremi koja će značajno unaprijediti svakodnevni rad medicinskog osoblja na odjelu gdje se godišnje rode stotine novih Brođana i Brođanki. Ova gesta navijača još je jednom pokazala da ljubav prema klubu često ide ruku pod ruku s brigom za lokalnu zajednicu i njezine najranjivije članove.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'U Hrvatskoj je bilo stroncija u zraku, a on uzrokuje leukemiju'
FELJTON: ČERNOBIL, 6. DIO

'U Hrvatskoj je bilo stroncija u zraku, a on uzrokuje leukemiju'

Kada se vijest o černobilskoj katastrofi pojavila na našim prostorima svi su se pitali koliko je zračenje i nikome nije bilo svejedno. Krak radioaktivnog oblaka išao je prema Hrvatskoj...
VELIKI PREOKRET Iranci ipak putuju na pregovore!?
IZ MINUTE U MINUTU

VELIKI PREOKRET Iranci ipak putuju na pregovore!?

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.
Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...
UŽAS KOD VELIKE KLADUŠE

Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...

Detalji slučaja su stravični. Navodno je brat silovao svoju sestru s poteškoćama u razvoju, a majka ju je trudnu bacila s balkona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026