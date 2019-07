Društvo redatelja: HRT uporno ignorira naše hrvatske filmove!

Ti filmovi su, kažu, dosad prikazani na 353 festivala i ovjenčani s čak 86 nagrada. Kako bi se skrenula pozornost na to da "HRT zanemaruje svoje zakonske obveze bez ikakvih sankcija, ne poštuje kvote prikazivanja europskih i hrvatskih audiovizualnih djela, ne poštuje autorska prava filmskih autora i općenito nastavlja s destruktivnim odnosom prema hrvatskoj kinematografiji", na društvenim mrežama se u petak pokreće kampanja "Meni se to gleda, HRT ne da!".

Inicijativa je potaknuta nakon odluke HRT-a da na javnom pozivu za dokumentarne filmove i serije/serijale - otkup prava emitiranja (licenca od 15. ožujka do 15. travnja 2019.), odbije filmove različitih autora i poetika, producenata i sufinancijera, među kojima je i Ministarstvo branitelja i to, ističu redatelji u priopćenju, "uz problematiziranje njihova trajanja te krajnje uvredljive objede na račun autora i producenata, poput one da 'produbljuje jugočetničku naraciju' iz recenzije za film nagrađen na Festivalu hrvatskog katoličkog filma Trsat".

Kažu kako su među onima "koji ne mogu ne mogu biti prikazani na HRT i nisu dovoljno dobri za emitiranje na javnom medijskom servisu" dobitnici važnih nagrada, poput Doc Alliance (Srbenka, Nebojša Slijepčević), posebno priznanje DocLeipziga (Na vodi, Goran Dević), ali i najvišeg državnog umjetničkog priznanja za filmsku umjetnost – nagrade Vladimir Nazor (također Srbenka)."

Redatelji pozivanju na kampanju: Meni se to gleda, HRT ne da!

- Kako se već punih mjesec dana HRT oglušuje čak i na apel ministrice kulture da taj problem riješi, hrvatskim filmskim autorima ne preostaje ništa drugo nego pozvati hrvatsku javnost da javnom medijskom servisu poruči: Meni se to gleda, HRT ne da!, poručuju redatelji.

Pozivaju javnost da im se pridruži u zahtjevima da se HRT počne pridržavati zakona i ugovora s Vladom Republike Hrvatske, kao i da sva kršenja istih budu sankcionirana.

- Inzistiramo da osobe odgovorne za rezultate spornog javnog poziva ubuduće ne budu uključene u slične postupke i procese, kao i da zbog iznesenih uvreda snose odgovornost, istaknuli su.

HRT pozivaju da što prije objavi novi javni poziv pridržavajući se temeljnog Zakona o HRT-u i njihova ugovora s Vladom RH, što sada nije slučaj jer "ne nabavlja, ni ne emitira hrvatska djela u zakonski određenim postocima, niti ne koproducira hrvatska djela, ne nabavlja, proizvodi niti koproducira istraživačke dokumentarne filmove".

Slučaj s odbijanjem otkupa 34 hrvatska filma smatraju zadnjom u nizu sramotnih odluka koje je aktualno vodstvo HRT-a donijelo na štetu dokumentarnog filma i cjelokupne audiovizualne zajednice, te se pitaju po čemu to točno HRT ispunjava misiju i ulogu javnog medijskog servisa.

