<p>Suvlasnici oštećenih zgrada nakon potresa u Zagrebu, u trenutku početka obnove, morat će uplatiti državi 20 posto novca procijenjenog troška. Ako to ne učine, obnova će ići, ali država i Zagreb će im upisati hipoteke na stanove.</p><p>Novina je to u Zakonu o obnovi Zagreba i okolice koji je jučer predložila Vlada. Zakon je prošao javnu raspravu, a proći će i još dva čitanja te bi konačna verzija trebala biti usvojena u rujnu. Ali i novi prijedlog ima neke izmjene u odnosu na verziju koja je prije mjesec dana poslana u javnu raspravu.</p><p>Država će sufinancirati obnovu sa 60 posto procijenjenih troškova konstrukcijskih obnova, Zagreb ili županija 20 posto, a suvlasnici 20 posto. Ali tu se radi samo o trošku konstrukcijskih elemenata, ne i o cjelovitoj obnovi zgrade. Dakle, država sufinancira obnovu temelja, zidova i krovova, ne primjerice fasade ili unutarnjeg uređenja. Ostatak ostaje na suvlasnicima. Oni koji ne žele čekati da država napravi projekt i izabere izvođača, moći će sami obnavljati, a za konstruktivne elemente će moći dobiti povrat novca. Tko želi sam naručiti projekt obnove zgrade, ne mora čekati zakon jer je već donesen tehnički propis.</p><h2>Lova kapa, o njoj sve ovisi</h2><p>Što se tiče kuća u Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji, za one koje se moraju rušiti, zamjenske će graditi država. Ali ako je bračni par imao 100 kvadrata, država gradi kuću od 55 kvadrata, a kvadratura raste s brojem članova kućanstva. Najveća je 85 četvornih metara za pet i više članova.</p><p>- Potres je trajao 10 sekundi, a obnova će trajati 10 godina - rekao je premijer <strong>Andrej Plenković</strong> i dodao da im je prioritet povratak ljudi kućama.</p><p>Ali koji će prioriteti biti za obnovu od pet tisuća teže oštećenih kuća i zgrada? E to se još ne zna. Tek kad Sabor usvoji zakon, onda će se donositi pojedinačni programi obnove za dijelove grada i županija.</p><p>- Dinamika obnove i ti programi ovisit će o raspoloživim financijskim sredstvima - poručili su i ministrica kulture <strong>Nina Obuljen Koržinek</strong> i novi ministar graditeljstva <strong>Darko Horvat</strong>.</p><p>Horvat je napravio i gaf tvrdeći da u zakonu ne postoji članak o obnovi nelegalnih zgrada iako piše da će se i one obavljati. Kada se ozakone. Što se novca tiče, procjena je da treba uložiti 42 milijarde kuna u obnovu. Plenković je istaknuo da bismo iz EU fonda solidarnosti mogli dobiti oko 500 milijuna eura, a avans bi mogao stići već u kolovozu. Čeka se i 200 milijuna dolara zajma Svjetske banke za obnovu bolnica i škola. Jučer je za obnovu ugovoren i zajam od 184 milijuna eura s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj.</p><h2>Svi troškovi bit će javni</h2><p>Sva obnova konstrukcijskih elemenata imat će viši standard protupotresne zaštite. U potresu je oštećeno oko 25.000 objekata, od čega više od 5000 teže. Obnovom će upravljati novi Fond koji će tek biti osnovan. Izvođači će se birati javnim pozivom, tako da se odredi najviša cijena obnove pojedine zgrade. Svi troškovi bi trebali biti transparentno objavljeni kako bi se izbjegao lov u mutnom.</p>