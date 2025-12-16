Obavijesti

Država će privući nastavnike u škole, ali treba ih znati zadržati

Piše Ana Dasović,
Država će privući nastavnike u škole, ali treba ih znati zadržati
Kako kažu prosvjetari, nastavnike se uspješno anestezira poništavanjem ocjena, poništavanjem ispita, omalovažavanjem kriterija. I tko najviše ispašta? Učenici

Trenutačno je na Burzi rada oko 485 otvorenih natječaja za zapošljavanje nastavnika, učitelja, stručnih suradnika i strukovnih nastavnika. U školama je sve više nestručnih zamjena (studenata na kraju fakulteta, strukovnjaka bez stručnog pedagoškog obrazovanja itd.), čak i najbolje gimnazije imaju “rupe” u nastavi zbog nedostatka nastavnika iz ključnih predmeta.

