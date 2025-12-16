Kako kažu prosvjetari, nastavnike se uspješno anestezira poništavanjem ocjena, poništavanjem ispita, omalovažavanjem kriterija. I tko najviše ispašta? Učenici
MAGAREĆA KLUPA PLUS+
Država će privući nastavnike u škole, ali treba ih znati zadržati
Čitanje članka: < 1 min
Trenutačno je na Burzi rada oko 485 otvorenih natječaja za zapošljavanje nastavnika, učitelja, stručnih suradnika i strukovnih nastavnika. U školama je sve više nestručnih zamjena (studenata na kraju fakulteta, strukovnjaka bez stručnog pedagoškog obrazovanja itd.), čak i najbolje gimnazije imaju “rupe” u nastavi zbog nedostatka nastavnika iz ključnih predmeta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku