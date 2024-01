Kreću novi poticaji! Država osigurala 15 milijuna eura za električne aute i hibride

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ovu je godinu za građane osigurao 15 milijuna eura za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila, što je do sada najveći planirani budžet za ovu namjenu, a javni poziv za građane očekuje se do kraja prvoga kvartala.

"Za deset dana Fond će objaviti javni poziv za iskaz interesa za distributere motornih vozila. Nakon što svi zainteresirani distributeri dostave raspoložive marke i modele energetski učinkovitih vozila objavit će javni poziv za građane, što bi trebalo biti do kraja prvog kvartala", doznaje Hina u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Građani će moći dobiti do 40 posto sredstava za osobna električna i plug-in vozila te motocikle i skutere.

Visinu poticaja u Fondu su neznatno korigirali, no u osnovi je ona na razini kako je to bilo i prethodnih godina - do 9000 eura za električne automobile, do 5000 eura za plug-in vozila i do 2500 eura za motocikle i skutere.

Ono što je novina u odnosu na prije je da su, sukladno analizama koje su napravili, ograničili cjenovnu kategoriju automobila koje će sufinancirati na iznos do 50.000 eura.

Iz Fonda kažu kako očekuju veliki interes građana. Osigurali su dovoljno sredstava tako da bi novca trebalo biti dovoljno za sve zainteresirane. Procijene li da će biti potrebno, u skladu s mogućnostima, planiraju osigurati i dodatna sredstva.

Uz rekordnih 15 milijuna eura koji će biti na raspolaganju samo za građane, u drugom valu poticaja u Fondu planiraju osigurati i dodatna sredstva za gospodarske subjekte.

U suradnji sa svim resornim ministarstvima ističu kako sustavno rade na poticanju mjera dekarbonizacije prometnog sektora, a moguće je da će za tu namjenu za gospodarske subjekte na raspolaganju imati i sredstva iz EU fondova.

Uz to, potiču i razvoj infrastrukture pa su, osim namjenskog javnog poziva za punionice koji su imali prošle godine, i u sklopu javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća dali mogućnost građanima koji će postaviti fotonaponsku elektranu da dobiju sredstva u iznosu od 1000 eura i za kućne punionice za električna vozila.

Cilj im je, kako ističu, sustavno i paralelno poticati mjere e-mobilnosti koji će doprinositi dekarbonizaciji cestovnog prometa, a u posljednjih par godina uz pomoć subvencija Fonda kupljeno je oko 3000 vozila.