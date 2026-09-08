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FINANCIJSKA POTPORA

Država dijeli 3,3 milijuna eura Hrvatima izvan Hrvatske: Evo tko se sve može prijaviti

Piše HINA,
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Država dijeli 3,3 milijuna eura Hrvatima izvan Hrvatske: Evo tko se sve može prijaviti
Zagreb: Izjave ministara Šipića i Habijana nakon sjednice Vlade | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske otvorio je poziv za financijsku potporu neprofitnim organizacijama i pojedincima, a prijave su moguće do 7. listopada

Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske pozvao je neprofitne organizacije Hrvata izvan domovine da prijave svoje posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Hrvatske na 3, 3 milijuna eura vrijedan javni poziv i ostvare financijsku potporu u ovoj godini. Neprofitnim organizacijama (udrugama, zakladama, ustanovama, vjerskim zajednicama ili drugim pravnim osobama) izvan i u Hrvatskoj, pojedincima i ugroženim pojedincima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan domovine, Ured je spreman dodijeliti isti iznos potpore kakav je dodijelio i prošle godine, 3, 3 milijuna eura.

 Spreman je poduprijeti projekte povezivanja i suradnje s Hrvatima izvan Hrvatske u cilju očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine, poticanja kulturne, obrazovne, znanstvene, sportske i gospodarske suradnje s Hrvatskom i međusobno.

 Na financijsku potporu Ureda, odnosno hrvatske države mogu računati i prijavitelji projekata usmjerenih na pružanje socijalne, razvojne i humanitarne potpore ugroženim pojedincima i zajednicama Hrvata izvan domovine.

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 Najniži iznos koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 800, a najviši 30.000 eura.

 Najniži iznos jednokratne financijske potpore za ugrožene pojedince pripadnike hrvatskog naroda izvan Hrvatske, tj. one koji žive u teškim socijalnim, materijalnim ili zdravstvenim okolnostima iznosi 300 eura, a najviši 3.500,00 eura.  Jedan prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave na javni poziv.

 Prijave se mogu podnositi idućih mjesec dana, zaključno do 7. listopada ove godine, a sve pojedinosti o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji navedene su u javnom pozivu koji je objavljen na mrežnoj stranici Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske.

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