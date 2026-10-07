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Država kao da ne želi da se mlade uči o demokraciji, ali time sebi rade medvjeđu uslugu

Piše Ana Dasović,
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Država kao da ne želi da se mlade uči o demokraciji, ali time sebi rade medvjeđu uslugu
Zaprešić: Fanovi na koncertu Marka Perkovića Thompsona | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Nema garancije da će im takva mladež davati glasove i trpjeti marifetluke. To zapravo znači da svojim građanima nisu omogućili da budu kompetentni sudionici ne samo života u Hrvatskoj nego ni u svijetu

Pola učenika na kraju srednje škole ne zna tko je premijer države. Vjerojatno ne znaju što je uopće premijer. Kao što ne znaju ni što je Ustav, ili što znači da je Hrvatska parlamentarna demokracija. Iako je većina njih već dosegnula dobnu granicu za glasanje. Većina učenika obuhvaćena ispitivanjem Instituta za društvena istraživanja dolazi iz strukovnih škola jer je tako postavljen hrvatski obrazovni sustav. U gimnazijskim smjerovima obrazuje se tek malo više od 20 posto učenika. Reformom strukovnog obrazovanja još više je smanjena satnica društveno-humanističkih predmeta, no i da nije, vjerojatno ne bi znali. Nezainteresiranost za politiku i političke procese generacijski je problem. Više je ozbiljnih razloga za to. Od činjenice da mladi nemaju povjerenje u politiku, s obzirom na sve što vide oko sebe, do toga da smo kao društvo općenito letargični i politički neobrazovani.

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