Zamislite da ste teško bolesni, da znate da vam je vrijeme ograničeno i da vam sustav kaže: “Pričekajte od sedam do deset mjeseci, iako ste predali svu dokumentaciju”.
KOMENTIRA: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+
Država koja ih ne čuje u životu, ne može ih opravdati ni u smrti
Čitanje članka: 1 min
Zamišljena svrha inkluzivnog dodatka bila je plemenita. Objediniti četiri različite naknade, smanjiti papirologiju i ljudima s invaliditetom pružiti sigurniji, brži put do podrške. Ali umjesto rasterećenja, dobili smo birokratski labirint u kojem 106 tisuća ljudi u Hrvatskoj još čeka rješenje. Prosjek čekanja mjeri se mjesecima, često i više od godine dana. Za mnoge to nije samo statistika, nego vrijeme koje nemaju. Zakon traži obavezno vještačenje, a manjak stručnjaka i loša organizacija pretvorili su plemenitu reformu u mučnu odiseju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku