Država koja ih ne čuje u životu, ne može ih opravdati ni u smrti

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
storyeditor/2025-07-04/PXL_270322_92711543.jpg | Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Zamislite da ste teško bolesni, da znate da vam je vrijeme ograničeno i da vam sustav kaže: “Pričekajte od sedam do deset mjeseci, iako ste predali svu dokumentaciju”.

Zamišljena svrha inkluzivnog dodatka bila je plemenita. Objediniti četiri različite naknade, smanjiti papirologiju i ljudima s invaliditetom pružiti sigurniji, brži put do podrške. Ali umjesto rasterećenja, dobili smo birokratski labirint u kojem 106 tisuća ljudi u Hrvatskoj još čeka rješenje. Prosjek čekanja mjeri se mjesecima, često i više od godine dana. Za mnoge to nije samo statistika, nego vrijeme koje nemaju. Zakon traži obavezno vještačenje, a manjak stručnjaka i loša organizacija pretvorili su plemenitu reformu u mučnu odiseju.

