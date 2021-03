Umirovljeni general Ante Gotovina održao je govor svojim suborcima iz Pakoštana na privatnom druženju branitelja, a snimka njegovog govora širi se društvenim mrežama.

- Mi imamo domovinu. Država može biti ovakva i onakva. Možemo biti sretni ali i nezadovoljni s pravom. Možemo gledati kritički, ali ta naša kritika mora biti konstruktivna – kazao je Gotovina.

Dotaknuo se i zajedništva.

- Kao vojnici, gledajmo sjever. Sjever je orjentir. I kad gledamo sjever, vidimo Hrvatsku. Hrvatska je kao jedna ptica, s dva krila. Na krajnjem desnom krilu vidimo Vukovar. Na krajnjem lijevom krilu vidimo Dubrovnik. Našli ste se zajedno, negdje na pola puta, s braniteljima iz Pakoštana – rekao je Gotovina i dodao:

- Ono što je najvažnije za sve nas - imamo domovinu i ako je netko dao nešto za nju, to ste vi, branitelji! Jedini i pravi gospodar povijesti do kraja svijeta je On i jedino s Njim nikada ne smijemo biti neprijatelji, jer pripadamo Njemu!