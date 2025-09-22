Od svega što u ovoj državi ne valja i što se (ne) događa njima su problem ljudi iz trećih zemalja. O, gluposti beskrajna li si...
Država nas svaki dan pljune, a njima su problem strani radnici
Stiže jesen, a s njom i nova poskupljenja režija. Početak školske godine gurnuo je brojne roditelje u još dublji minus. Inflacija divlja, robi na policama trgovina praktički se svakodnevno mijenjaju cijene. Naviše, naravno. Ono malo domaće proizvodnje što imamo naočigled nestaje – svinjska kuga, salmonela...
