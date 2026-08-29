Uskok nije blokirao stan i račune Monike i Josipa Šinceka pa čekaju optužnicu uživajući u životu. 'On živi kao da se ništa ne događa, jede i pije po restoranima i kafićima, nedavno je zamijenio Mercedes Audijem A8'
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Država ne može naplatiti ništa od Šinceka! Imovina im nije blokirana, tvrtke su u stečaju
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Trudimo se smanjiti štetu za Republiku Hrvatsku. Proveli smo založno pravo i naplatit ćemo sve što se može od ovih koji su to napravili, rekla je to HDZ-ova ministrica zaštite okoliša Marija Vučković komentirajući na TV N1 slučaj Gospić i milijunske troškove sanacije oko 37.000 tona opasnog otpada na lokaciji.
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