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Država ne može naplatiti ništa od Šinceka! Imovina im nije blokirana, tvrtke su u stečaju

Piše Ivan Pandžić,
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Država ne može naplatiti ništa od Šinceka! Imovina im nije blokirana, tvrtke su u stečaju
Foto: Facebook/Stuffed Ice Cream NYC
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Uskok nije blokirao stan i račune Monike i Josipa Šinceka pa čekaju optužnicu uživajući u životu. 'On živi kao da se ništa ne događa, jede i pije po restoranima i kafićima, nedavno je zamijenio Mercedes Audijem A8'

Trudimo se smanjiti štetu za Republiku Hrvatsku. Proveli smo založno pravo i naplatit ćemo sve što se može od ovih koji su to napravili, rekla je to HDZ-ova ministrica zaštite okoliša Marija Vučković komentirajući na TV N1 slučaj Gospić i milijunske troškove sanacije oko 37.000 tona opasnog otpada na lokaciji.

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Komentari 72
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FOTO Mladić je umro u 'Hiltonu Haaga': 'Nije robijao u pravom zatvoru, bio je privilegiran'

Balkanski krvnik Ratko Mladić (84), koji je umro u Haagu, od uhićenja 2011. nalazio se u pritvoru u Scheveningenu. Za razliku od drugih osuđenih ratnih zločinaca poput Milana Martića ili Biljane Plavšić, koji su kazne služili u pravim zatvorima u drugim europskim zemljama, Mladić je ostao u privilegiranom položaju i ni s presudom za ratne zločine nije napustio relativno udoban haaški pritvor. Zbog zdravstvenog stanja tražio je puštanje u Srbiju, ali to mu nije pošlo za rukom.

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