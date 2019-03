Država presudama oduzela 173,6 milijuna kuna gotovine

Država je od 1. siječnja 2011. do 28. veljače 2019. na ime trajno oduzete imovinske koristi u kaznenim djelima nakon pravomoćne presude oduzela ukupno 173,6 milijuna kuna gotovine, 11 nekretnina, sedam vozila, jedno građevinsko zemljište, plemenitih kovina u vrijednosti od 950.000 kuna, mobitel, informatičku opremu, kućanske aparate i laboratorij za uzgoj kanabisa, doznaje Jutarnji list u Ministarstvu državne imovine.

Kada je riječ o privremeno oduzetoj imovini u kaznenim djelima, oduzeto je gotovine u vrijednosti od 28,5 milijuna kuna, 2,3 milijuna eura, po nekoliko tisuća dolara, franaka i funti, jedan stan na obali, 1095 umjetničkih slika, sedam automobila, tri motocikla i jedan brod, nakit, satovi te poslovni udjeli u tri trgovačka društva i dionice u jednom, objavio je Jutarnji list u broju od srijede.

Od trajno oduzete gotovine, dodaju, u proračun je uplaćeno 31,8 milijuna kuna ili samo 17,79 posto, dok je od privremeno oduzete gotovine uplaćeno 3,6 milijuna kuna.

Od 11 nekretnina koje su trajno oduzete, pet ih je predano na upravljanje i korištenje Ministarstvu za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku kako bi se ostvarili ciljevi projekata deinstitucionalizacije, a za šest nekretnina, procijenjene vrijednosti 12,8 milijuna kuna, u tijeku je donošenje odluka o raspolaganju, a najvjerojatnije će ići u prodaju.

Na prodaju će i građevinsko zemljište od 2345 metara četvornih, vrijednosti 1,5 milijuna kuna. Mobitel, informatička oprema, ploča za kuhanje i hladnjak darovani su Domu za psihički bolesne osobe, jedan je automobil darovan Centru za rehabilitaciju Zagreb, jedan je dan na korištenje državnom tijelu, a Jeep, koji je nekad bio u vlasništvu Josipa Sapunara, sada koristi MUP za čuvanje granice, piše Jutarnji list.

Jedno je dostavno vozilo darovano Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje te služi za dostavu hrane na potpomognutim područjima, dva su automobila prodana za 85.000 kuna, dok je jedno teretno vozilo prodano za 17.000 kuna. Vrijednosne kovine poput zlata, srebra i paladija prodane su na javnom natječaju za 949.500 kuna, dok je laboratorij za proizvod nju droge, vrijednosti oko 110.000 kuna, darovan Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

"Općenito, treba naglasiti da se trajno oduzeta imovina prodaje putem javnog natječaja, javnim prikupljanjem ponuda te ako je donesena odluka o prodaji, nastoji se osigurati što veća prodaj na cijena, a istodobno se uzimaju u obzir i potrebe državnih tijela, ustanova socijalne skrbi te ostalih korisnika državnog proračuna", odgovorili su Jutarnjem u Ministarstvu državne imovine.

Kada je riječ o privremeno oduzetom novcu, on se čuva u bankarskim sefovima, a privremeno je oduzet i jedan stan od 80 metara četvornih na obali. No, budući da je država shvatila da bi joj privremeno oduzimanje nekretnina samo stvaralo trošak do donošenja pravomoćne sudske presude, više se uopće privremeno ne oduzimaju nekretnine, nego se jednostavno blokiraju kako osumnjičeni vlasnik ne bi mogao njima raspolagati.

Podsjećaju i da su najpoznatiji slučajevi blokiranja dijela Kulmerovih dvora u vlasništvu Ivice Todorića te nekretnina u vlasništvu bivšeg premijera Ive Sanadera i bivšeg šefa HGK Nadana Vidoševića. Do danas je sudskom odlukom privremeno blokirano više od 620 nekretnina, ističe Jutarnji list.

