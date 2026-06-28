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ŠIPANSKA LUKA

Država vatrogascima dala na uporabu nekretninu na Šipanu

Piše HINA,
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Država vatrogascima dala na uporabu nekretninu na Šipanu
Vatrogasna vozila i oprema DVD-a Vodice | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Prostor se koristi za potrebe obavljanja vatrogasne djelatnosti te služi za smještaj operativnih vozila Dobrovoljnog vatrogasnog društva 'Šipan', čime su osigurani primjereni uvjeti za rad i djelovanje vatrogasaca na otoku

Na uporabu bez naknade i na neodređeno vrijeme država je Dubrovniku dala nekretninu Šipanska Luka, Dvor, za potrebe vatrogasaca, a ugovor su potpisali gradonačelnik Mato Franković te potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Nekretnina Šipanska Luka, Dvor, ukupne površine 1168 četvornih metara, od čega se 1035 četvornih metara odnosi na dvorište, a 133 četvorna metra na javnu zgradu, u vlasništvu je države, a Dubrovniku je dodijeljena na uporabu bez naknade i na neodređeno vrijeme, odnosno dok postoji potreba za njezinim korištenjem, izvijestio je u nedjelju Grad Dubrovnik.

Prostor se koristi za potrebe obavljanja vatrogasne djelatnosti te služi za smještaj operativnih vozila Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Šipan“, čime su osigurani primjereni uvjeti za rad i djelovanje vatrogasaca na otoku.

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Korištenje te nekretnine ima važnu ulogu u sustavu zaštite od požara na Elafitskim otocima, a potpisivanjem ugovora Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Šipan“ osigurani su dugoročni uvjeti za nastavak obavljanja vatrogasne djelatnosti na ovoj lokaciji, što pridonosi većoj operativnoj spremnosti te sigurnosti stanovnika, njihove imovine i prirodnih vrijednosti otoka, napominju iz Grada.

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Potpisivanju ugovora nazočio je i župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo.

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Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković u Palači Ranjina potpisao je Ugovor o uporabi nekretnine Šipanska Luka, Dvor, koji mu je uručio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

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