Država vatrogascima dala na uporabu nekretninu na Šipanu

Na uporabu bez naknade i na neodređeno vrijeme država je Dubrovniku dala nekretninu Šipanska Luka, Dvor, za potrebe vatrogasaca, a ugovor su potpisali gradonačelnik Mato Franković te potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Nekretnina Šipanska Luka, Dvor, ukupne površine 1168 četvornih metara, od čega se 1035 četvornih metara odnosi na dvorište, a 133 četvorna metra na javnu zgradu, u vlasništvu je države, a Dubrovniku je dodijeljena na uporabu bez naknade i na neodređeno vrijeme, odnosno dok postoji potreba za njezinim korištenjem, izvijestio je u nedjelju Grad Dubrovnik.

Prostor se koristi za potrebe obavljanja vatrogasne djelatnosti te služi za smještaj operativnih vozila Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Šipan“, čime su osigurani primjereni uvjeti za rad i djelovanje vatrogasaca na otoku.

Korištenje te nekretnine ima važnu ulogu u sustavu zaštite od požara na Elafitskim otocima, a potpisivanjem ugovora Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Šipan“ osigurani su dugoročni uvjeti za nastavak obavljanja vatrogasne djelatnosti na ovoj lokaciji, što pridonosi većoj operativnoj spremnosti te sigurnosti stanovnika, njihove imovine i prirodnih vrijednosti otoka, napominju iz Grada.

Potpisivanju ugovora nazočio je i župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković u Palači Ranjina potpisao je Ugovor o uporabi nekretnine Šipanska Luka, Dvor, koji mu je uručio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.