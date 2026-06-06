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TKO JE NEVENKA LASTRIĆ-ĐURIĆ

Državna tajnica MUP-a u dresu Hrvatske na Prideu: 'Hrvatska je dovoljno velika za sve boje!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 15 min
Državna tajnica MUP-a u dresu Hrvatske na Prideu: 'Hrvatska je dovoljno velika za sve boje!'
Zagreb: Nevenka Lastrić Đurić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Njezin dolazak na jubilarnu, 25. Povorku ponosa u Zagrebu, koja je okupila tisuće sudionika,, privukao je veliku pozornost. Za Povorku se odlučila na upečatljivu modnu kombinaciju, hrvatski nogometni dres

Hrvatska je dovoljno velika za sve svoje boje, rekla je kratko Nevenka Lastrić-Đurić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) za Večernji list. Njezin dolazak na jubilarnu, 25. Povorku ponosa u Zagrebu, koja je okupila tisuće sudionika,, privukao je veliku pozornost. Za Povorku se odlučila na upečatljivu modnu kombinaciju, hrvatski nogometni dres. Lastrić-Đurić je dodala i da je Hrvatska "najjača kada većina štiti manjinu i kada zajednički gradimo društvo međusobnog poštovanja".

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: 25. Povorka ponosa LGBTIQ zajednice "Korak po korak, iskorak!" Zagreb: 25. Povorka ponosa LGBTIQ zajednice "Korak po korak, iskorak!" Zagreb: 25. Povorka ponosa LGBTIQ zajednice "Korak po korak, iskorak!"
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Lastrić-Đurić jedna je od najistaknutijih mladih političarki HSLS-a te najmlađa državna tajnica u Hrvatskoj. Na dužnost u MUP-u stupila je 2024. godine, a zadužena je za međunarodnu suradnju, pitanja NATO-a, OECD-a te suradnju Hrvatske s Ukrajinom.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, usavršavala se iz europskog prava u Belgiji, a magistrirala međunarodno javno pravo na American Universityju u Washingtonu. Prije ulaska u izvršnu vlast radila je u odvjetništvu, a dio karijere provela je i u Sjedinjenim Američkim Državama kao savjetnica za politike srednje i istočne Europe pri američkom State Departmentu.

Zagreb: Nevenka Lastrić Đurić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova
Zagreb: Nevenka Lastrić Đurić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kao potpredsjednica zagrebačkog HSLS-a profilirala se kao liberalni glas unutar stranke. U javnosti je poznata po kritici takozvanih "molitelja" na trgovima te po stavu da je pozdrav "Za dom spremni" isključivo ustaški pozdrav.

Izvan politike aktivno se bavi sportom, a među omiljenim aktivnostima su joj nogomet, plivanje i skijanje. Velika je navijačica Dinama, pa ne čudi što je upravo u sportskom izdanju prošetala ovogodišnjom Povorkom ponosa.

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