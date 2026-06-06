Državna tajnica MUP-a u dresu Hrvatske na Prideu: 'Hrvatska je dovoljno velika za sve boje!'

Hrvatska je dovoljno velika za sve svoje boje, rekla je kratko Nevenka Lastrić-Đurić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) za Večernji list. Njezin dolazak na jubilarnu, 25. Povorku ponosa u Zagrebu, koja je okupila tisuće sudionika,, privukao je veliku pozornost. Za Povorku se odlučila na upečatljivu modnu kombinaciju, hrvatski nogometni dres. Lastrić-Đurić je dodala i da je Hrvatska "najjača kada većina štiti manjinu i kada zajednički gradimo društvo međusobnog poštovanja".

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Lastrić-Đurić jedna je od najistaknutijih mladih političarki HSLS-a te najmlađa državna tajnica u Hrvatskoj. Na dužnost u MUP-u stupila je 2024. godine, a zadužena je za međunarodnu suradnju, pitanja NATO-a, OECD-a te suradnju Hrvatske s Ukrajinom.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, usavršavala se iz europskog prava u Belgiji, a magistrirala međunarodno javno pravo na American Universityju u Washingtonu. Prije ulaska u izvršnu vlast radila je u odvjetništvu, a dio karijere provela je i u Sjedinjenim Američkim Državama kao savjetnica za politike srednje i istočne Europe pri američkom State Departmentu.

Zagreb: Nevenka Lastrić Đurić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kao potpredsjednica zagrebačkog HSLS-a profilirala se kao liberalni glas unutar stranke. U javnosti je poznata po kritici takozvanih "molitelja" na trgovima te po stavu da je pozdrav "Za dom spremni" isključivo ustaški pozdrav.

Izvan politike aktivno se bavi sportom, a među omiljenim aktivnostima su joj nogomet, plivanje i skijanje. Velika je navijačica Dinama, pa ne čudi što je upravo u sportskom izdanju prošetala ovogodišnjom Povorkom ponosa.