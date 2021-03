Spomenka Đurić je državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a tijekom karijere koja se proteže još od mandata Gabrijele Žalac potpisala je preko 1700 rješenja.

Po zakonu to nije smjela učiniti, što je potvrdio i sud u 12 tužbi koje je dotično ministarstvo dosad izgubilo. O čemu se radi?

Samo ministar ili ministrica smije donijeti odluku

Kada netko ima projekt kojeg želi financirati iz EU fondova, javlja se na poziv ministarstva koje potom odlučuje o dodjeli sredstava. Projekt može i ne mora proći, a prijavitelj projekta ima pravo uložiti prigovor ministarstvu, a ono će zatim, u roku od osam dana, rješenjem odlučiti o prigovoru.

Ova rješenja godinama je potpisivala državna tajnica Spomenka Đurić iako Zakon o općem upravnom postupku jasno nalaže da o njima mora odlučivati čelnik tijela. To jest, ministar ili ministrica.

U međuvremenu, neki od podnositelja zahtjeva kojima je državna tajnica Đurić potpisivala rješenja odlučili su zbog toga podići tužbe. Podneseno ih je dvanaest i ministarstvo je, kako doznajemo, izgubilo svih dvanaest.

Zašto je gospođa Đurić uopće potpisivala rješenja?

Iz Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova su na sudu u više navrata isticali da nisu radili u suprotnosti sa zakonom te su sudu dostavili više odluka ministarstva koje državnu tajnicu ovlašćuju za potpisivanje akata. Sud je ipak odbacio njihove argumente i zauzeo stav da rješenja smiju potpisivati samo ministri, i to temeljem članka 122. ranije navedenog Zakona o općem upravnom postupku. Iz toga proizlazi da je državna tajnica, unatoč odlukama ministarstva, ipak neovlašteno potpisivala rješenja.

Preko 1700 rješenja

Iz ministarstva doznajemo da je od 2017. godine do srpnja 2020. godine, odnosno do dolaska aktualne ministrice Nataše Tramišak, uglavnom sva rješenja o prigovorima potpisivala državna tajnica Đurić, a tijekom tog vremena, resor su vodili Gabrijela Žalac i Marko Pavić. Gospođa Đurić je potpisala, doznajemo iz ministarstva, preko 1700 rješenja. Od toga je u zamjenu za ministra potpisala preko 700 rješenja, za što je imala ovlaštenje tadašnjih ministara Žalac i Pavića. Logično je zaključiti, a to su nam neslužbeno potvrdili i u ministarstvu, da ostalih oko tisuću rješenja nije potpisano u zamjenu za ministre.

Neslužbeno doznajemo da je takva praksa bila uobičajena za vrijeme mandata Žalac i Pavića, ali navode da, od dolaska Tramišak, ministrica sama potpisuje rješenja. Kako nam kažu, ranije nisu smatrali da rade išta krivo, ali prema sudskom tumačenju, očito nisu bili u pravu.

Hoće li sada svi podnijeti tužbe?

Postavlja se pitanje hoće li onda i svi ostali koji se smatraju zakinutima u rješenjima tužiti ministarstvo zbog neovlaštenog potpisa. Tužiteljima koji su se sudski žalili dosad je plaćeno preko 43 tisuće kuna, a kako nam kaže jedna od njih, takvu praksu smatra protuzakonitom.

- Državna tajnica se potpisivala kao da je čelnik tijela, a trebao se ministar potpisati. Jesu li onda i ti novci nezakonito podijeljeni zbog krivog potpisa? To nije proceduralna greška, to je sramota - rekla nam je jedna od tužiteljica.

Javili smo se i Spomenki Đurić koja nam je potvrdila da je potpisivala rješenja za prigovore. Naglasila je da je imala uredno deponiran potpis i ovlaštenje, a na pitanja o sudskoj odluci o neovlaštenom potpisivanju nije htjela odgovarati preko telefona, već nas je zamolila za pismeni upit. Poslali smo joj ga, ali do zaključenja ovog članka nije stigao odgovor.