Državne mature više se neće poništavati zbog potpisa, ali hoće zbog pametnih satova

Na prvom roku državne mature ovo ljeto 24 pristupnika je palo jer su se na jedan od ispita potpisali punim imenom i prezimenom. Prema važećem Pravilniku o polaganju državne mature, zbog toga se poništava test. Među njima je bila i mlada glazbenica koja je zbog toga zamalo izgubila mjesto na Muzičkoj akademiji. Unatoč velikoj buri u javnosti, na drugom roku istu je grešku napravilo još sedam pristupnika.

Zbog toga su, kazao je u utorak ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, odlučili izmijeniti tu odredbu. Iako zabrana potpisivanja ostaje i dalje kako se ne bi kompromitiralo ocjenjivanje, testovi potpisani punim imenom više se neće poništavati.

Naljepnica preko imena

- Ocjenjivač koji dobije ispit potpisan imenom i prezimenom ili je na njemu drugi način otkriven identitet, taj će ispit vratiti, a službe koje kontroliraju stavit će naljepnicu na ime i prezime i ispit dati drugom ocjenjivaču. Tako bi se trebala osigurati objektivnost ocjenjivanja - istaknuo je Vinko Filipović na predstavljanju Izmjena i dopuna Pravilnika o polaganju državne mature koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u utorak puštene u e-savjetovanje.

S druge strane, proširena je lista nedozvoljenih predmeta i opreme na ispitima. Osim mobitela, pristupnici neće smjeti imati pametne satove, niti druge audio i video uređaje. Tko bude uhvaćen bit će mu poništeni svi ispiti državne mature na tom roku. U Izmjenama je preciznija i definicija neprimjerenih sadržaja zbog kojih će biti poništen ispit na kojem su napisani. Radi se o vulgarni znakovi, prijetnja i simboli koji imaju diskriminirajući sadržaj o rasnoj, vjerskoj, etničkoj i spolnoj osnovi, pojasnio je Filipović.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Nema više ljetnog i jesenskog roka

Mijenjaju se i nazivi rokova državne mature, pa više neće biti ljetni i jesenski, već prvi i drugi, s obzirom na to da se oba provode u ljetnim mjesecima. Ukida se i imenovanje A i B razina, te će biti osnovna i viša.

Izmjene vezane uz polaganje hrvatskog jezika već su poznate. Nakon 13 godina ukidaju se A i B razina za hrvatski jezik, te će svi koji će polagati državnu maturu polagati isti ispit. Također, esej iz hrvatskog jezika ocjenjivat će se zasebno i morat će biti pozitivan da bi se položila državna matura.

- Svi koji planiraju visoko obrazovanje moraju znati materinji jezik. Trebat će im to i kasnije u životu, u poslu i karijeri. Zbog toga podržavam ukidanje razina. Mislim da bi se to trebalo primijeniti i na sve obavezne predmete, posebno matematiku. Nelogično je da imamo tolike razlike u ispitima, te da fakulteti koji imaju matematiku tijekom cijelog studija traže B razinu. No hoće li i kad to doći na red, tek će se vidjeti. Idemo korak po korak - kazao je ministar Radovan Fuchs.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

'Ne brinu me strukovnjaci, već gimnazijalci'

On je komentirao i zahtjeve Rektorskog zbora da se državna matura čak i ukine, ako ne modificira, kako bi se što većem broju učenika mogućilo studiranje. Takve kritike Rektorski zbor uputio je dok mu je na čelu bio Damir Boras. Fuchs poručuje kako to sigurno ne bi bila dobra odluka.

Na pitanje 24sata jesu li analizirali zašto učenici strukovnih škola u tolikoj mjeri padaju državnu maturu (više od 40% njih na ljetnom roku), Vinko Filipović istaknuo je kako je državna matura zamišljena prvenstveno kao zaključak školovanja za gimnazijalce, kojima upravo obrazovanje uvjetuje upis na fakultete. Strukovnjaci, za razliku od njih, i bez državne mature poslije škole mogu odmah tražiti posao.

- Stoga me ne zabrinjava, istina, veliki postotak učenika strukovnih škola koji padaju maturu, jer oni već ujesen mogu na tržište rada. Mnogo više me zabrinjava ovih 230 gimnazijalaca koji nisu prošli maturu jer moraju čekati cijelu godinu da je opet polože i upišu fakultet - zaključio je Filipović.

Najčitaniji članci