Unatoč optužbama za korupciju, Parižani su mu tepali “Teflon Président” – jer ništa se na njemu nije zadržavalo, sve afere klizile su niz njega kao masnoća s tave. No, i najbolji teflon s vremenom skuplja prljavštinu
Državne novce trošio na luksuzna putovanja, privatne avione i plaže s golim curama
Jacques Chirac — čovjek koji je 1977. postao prvi “moderno izabrani” gradonačelnik Pariza, a na toj stolici sjedio do 1995. — vladao je kao kralj u Gradu svjetlosti. Samo, taj kralj nije imao krunu, nego betonski buldožer i želudac jači od Voltaireovih pamfleta. Njegovi dvorski trikovi? Stanovi po povlaštenim cijenama za prijatelje i ljubavnice, fiktivni zaposlenici koji su plaću primali da bi skupljali glasove, i računi za gastronomske užitke koji bi posramili i Versailles i cijeli menu dégustation Alaina Ducassea.
