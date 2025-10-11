Obavijesti

News

Komentari 0
JACQUES CHIRAC PLUS+

Državne novce trošio na luksuzna putovanja, privatne avione i plaže s golim curama

Piše Danijela Stanojević,
Čitanje članka: 8 min
Državne novce trošio na luksuzna putovanja, privatne avione i plaže s golim curama
Foto: BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTI

Unatoč optužbama za korupciju, Parižani su mu tepali “Teflon Président” – jer ništa se na njemu nije zadržavalo, sve afere klizile su niz njega kao masnoća s tave. No, i najbolji teflon s vremenom skuplja prljavštinu

Jacques Chirac — čovjek koji je 1977. postao prvi “moderno izabrani” gradonačelnik Pariza, a na toj stolici sjedio do 1995. — vladao je kao kralj u Gradu svjetlosti. Samo, taj kralj nije imao krunu, nego betonski buldožer i želudac jači od Voltaireovih pamfleta. Njegovi dvorski trikovi? Stanovi po povlaštenim cijenama za prijatelje i ljubavnice, fiktivni zaposlenici koji su plaću primali da bi skupljali glasove, i računi za gastronomske užitke koji bi posramili i Versailles i cijeli menu dégustation Alaina Ducassea.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'
ZAGREBAČKI LJUBAVNI MISTERIJ

Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'

Mlada je Zagrepčanka pismo iz srpnja 1986., koje je vojnik poslao svojoj dragoj, mladoj studentici, pronašla putem na posao. Voljela bi da se toj gospođi, ili gospodinu, pismo vrati, čeka ih...
Uzeo novac, a djeca iz Petrinje ostala bez maturalca: 'Rekao je da čeka kredit, više se ne javlja'
RODITELJI TRAŽE ISTINU

Uzeo novac, a djeca iz Petrinje ostala bez maturalca: 'Rekao je da čeka kredit, više se ne javlja'

Učenici petrinjske škole trebali su ići na tri dana u Dalmaciju s agencijom Saša Klek. Ništa od toga, ništa ni od povrata novca... Iz Udruge hrvatskih putničkih agencija kažu: Rekli su nam da će vratiti novac do 16. listopada
Smrdljivi martini im preplavili zidove: 'Grozno, svugdje su!'
VIDEO: KOD NOVE GRADIŠKE

Smrdljivi martini im preplavili zidove: 'Grozno, svugdje su!'

Šokirana čitateljica poslala nam je snimku invazije smrdljivih martina na području Nove Gradiške. Kako kaže, kritično stanje je već tjedan dana. - Bez obzira na komarnike, oni pronađu svoj put unutra. Ako ih pošpricamo, sutradan dođu novi - priča dalje. Boje se da će im biti potrebna pomoć stručnjaka.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025