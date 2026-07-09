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KRAJ RIJEKE

Državni inspektorat: Na Kukuljanovu više nema opasnih koncentracija sumporovodika

Piše HINA,
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Državni inspektorat: Na Kukuljanovu više nema opasnih koncentracija sumporovodika
Rijeka: Industrijska zona Kukuljanovo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Iz policije su naveli da provode izvide u okviru kriminalističkog istraživanja, a na teren su izašle i druge žurne i mjerodavne službe i inspekcije

Državni inspektorat izvijestio je u četvrtak da je nakon dojave o visokim koncentracijama sumporovodika u javnoj odvodnji dijela industrijske zone Kukuljanovo ispran dio sustava kanalizacije te danas nisu izmjerene vrijednosti sumporovodika i nema ugroze za ljude.

"Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja, izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane Vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone, te je 7. srpnja, po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte, ustanovljeno da nema ugroze za ljude.“

"Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju Vodovoda i kanalizacije,“ odgovorili su u četvrtak iz Državnog inspektorata na upit Hine što je utvrđeno i poduzeto nakon što su u kanalizaciji u blizini tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu izmjerene visoke koncentracije sumporovodika.

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Iz Državnog inspektorata još navode kako će vodopravna inspekcija Državnog inspektorata protiv subjekta nadzora poduzeti predviđene mjere sukladno Zakonu o vodama te kako će se, nakon dobivenih rezultata analitičkog izvješća, pristupiti daljnjim postupcima i mjerama vodopravne inspekcije.

Djelatnici županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZZJZ) izmjerili su tijekom utorka i srijede, nakon dojave građana, visoke i opasne koncentracije sumporovodika u kanalizacijskom sustavu u blizini pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu kraj Rijeke, a policija u okviru kriminalističkog istraživanja provodi izvide.

Tehnički voditelj Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu tehnologiju u županijskom NZZJZ-u Goran Crvelin izjavio je u četvrtak kako su visoke i opasne koncentracije sumporovodika izmjerene u kanalizacijskom sustavu, da se na otvorenome osjetio intenzivan smrad sumporovodika, ali u zraku na otvorenom prostoru nisu bile izmjerene visoke koncentracije tog plina.

Dodao je kako se danas u zraku više ne osjeti mirisa sumporovodika.

Iz policije su naveli da provode izvide u okviru kriminalističkog istraživanja, a na teren su izašle i druge žurne i mjerodavne službe i inspekcije.

Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić izjavio je za Novi list da će Državnom odvjetništvu i nadležnim inspekcijama podnijeti odgovarajuće prijave te će inzistirati na zatvaranju pogona Orada Adriatica dok se problem ne riješi, utvrde sve okolnosti i  poduzmu mjere za sprečavanje sličnih situacija u budućnosti.

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