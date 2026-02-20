Državni inspektorat zabranio energetski prah koji mladi u Hrvatskoj šmrču: Nije siguran!

Mladi u Hrvatskoj sve više šmrču energetski prah koji je bio dostupan i na kioscima, takozvani Sniffit. Riječ je o prahu koji je po sastavu sličan energetskom piću, a reklamira se kao njegova alternativa. Sličan proizvod u Francuskoj je zabranjen.

Prodaja praha zabranjena je mlađima od 18 godina. Sve do jučer bio je dostupan na internetu i kioscima, za 16 eura, no sada je povučen iz maloprodaje.

Državni inspektorat (DIRH) izvijestio je o zabrani energetskog praha.

- Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata zaprimila je nalaz i mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti dostavljenog uzorka proizvoda SNIFFIT - aromatični prah za energiju. Analizom je potvrđeno da proizvod nije siguran za potrošače. Državni inspektorat na temelju članka 10. Zakona o provedbi Uredbe 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda donio je Rješenje o zabrani stavljanja proizvoda SNIFFIT na tržište, a koje je odmah stupilo na snagu. Mjere kontrole izvršenja Rješenja su u tijeku - naveli su iz DIRH-a.